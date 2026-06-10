छत्तीसगढ़ में अब लोगों को किसी भी समस्या के समाधान के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा और सिर्फ एक पर नागरिकों की शिकायतों का समाधान होगी. शासन-प्रशासन की जवाबदेही बढ़ाने के लिए राज्य की विष्णु देव साय सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत कर दी है, जिसका शुभारंभ सीएम साय ने किया. इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली 1076 की कार्यप्रणाली, तकनीकी व्यवस्थाओं तथा शिकायतों के निराकरण तंत्र का अवलोकन किया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की और नागरिकों को बेहतर एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए.