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अब सिर्फ एक कॉल पर होगा समस्या का समाधान! CM साय ने किया 'मुख्यमंत्री हेल्पलाइन' का निरीक्षण, कॉलर से की सीधी बात

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली 1076 की कार्यप्रणाली, तकनीकी व्यवस्थाओं तथा शिकायतों के निराकरण तंत्र का अवलोकन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन पर कॉल करने वाले कॉलर पूना राम ठाकरे से खुद बात की.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 10, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:57 PM IST
अब सिर्फ एक कॉल पर होगा समस्या का समाधान! CM साय ने किया 'मुख्यमंत्री हेल्पलाइन' का निरीक्षण, कॉलर से की सीधी बात

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