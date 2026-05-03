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जशपुर में सीएम साय का दिखा सादगी भरा अंदाज, खुद ईंट जोड़कर किया पीएम आवास का निरीक्षण

CM Sai in Jashpur: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जशपुर दौरे के दौरान भैंसामुडा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घर का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने खुद ईंट जोड़कर श्रमदान किया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: May 03, 2026, 04:34 PM IST
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Anusuya Paikra PM Awas
Anusuya Paikra PM Awas

Anusuya Paikra PM Awas: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आकस्मिक जशपुर जिला प्रवास के दौरान विकासखंड पत्थलगांव के ग्राम भैंसामुडा पहुंचे. जब सीएम साय एक गांव से गुजर रहे थे, तभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राही अनुसुइया पैंकरा के निर्माणाधीन आवास पर नजर पड़ी. उन्होंने तुरंत वाहन से उतरकर मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया.

सीएम ने वहां कार्यरत श्रमिकों के प्रयासों की सराहना की. संवेदनशील और प्रेरणादायक पहल करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वयं करणी तथा सीमेंट गारा से ईंट जोड़कर निर्माण कार्य में भागीदारी निभाई. मुख्यमंत्री ने स्वयं ईंट जोड़कर श्रमदान कर लोगों को भावुक कर दिया. मुख्यमंत्री की इस सहज और आत्मीय पहल से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल बन गया. हितग्राही श्रीमती अनुसुइया पैंकरा ने भावुक होकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनका वर्षों पुराना सपना अब साकार हो रहा है.
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सीएम ने राजमिस्त्री से की बात
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उन्हें पक्का घर मिल रहा है, जिससे उनका जीवन सुरक्षित और बेहतर बनेगा. इस दौरान मुख्यमंत्री ने चंदागढ़ के राजमिस्त्री सूक मोहन चक्रेश से भी बातचीत की. उन्होंने उनके रोजगार, दैनिक मजदूरी और परिवार की स्थिति के बारे में जानकारी ली तथा श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए शासन की योजनाओं का लाभ लेने की सलाह दी.

ग्रामीणों के लिए प्रेरणादायक
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की यह पहल केवल एक निरीक्षण तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह गरीबों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण बन गई. यह दृश्य ग्रामीणों के लिए प्रेरणादायक रहा और शासन के प्रति विश्वास को और मजबूत करने वाला साबित हुआ. इस दौरान पत्थलगांव क्षेत्र की विधायक श्रीमती गोमती साय, अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित कलेक्टर श्री रोहित व्यास, एसएसपी श्री लाल उमेद सिंह, डीएफओ श्री शशि कुमार सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे.

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