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राहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के सीएम साय, कहा-बयान कांग्रेस के राजनीतिक दिवालियापन का सबूत

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. सीएम साय ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि देश के लोग कांग्रेस के इस आचरण को स्वीकार नहीं करेंगे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 20, 2026, 10:53 PM IST
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राहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के सीएम साय, कहा-बयान कांग्रेस के राजनीतिक दिवालियापन का सबूत

CM Sai on Rahul Gandhi Statement-छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर तीखा पलटवार किया है. उन्होंने राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए राहुल के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे कांग्रेस की हताशा का परिणाम बताया. उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल बेहद निंदनीय है और देश की जागरूक जनता कांग्रेस के इस आचरण को कभी स्वीकार नहीं करेगी. 

राहुल गांधी का बयान अशोभनीय
सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए गद्दार जैसे अशोभनीय शब्द के प्रयोग की कड़ी निंदा की है. सीएम साय ने कहा कि यह बयान कांग्रेस की हताशा, राजनीतिक दिवालियापन और संकुचित मानसिकता को उजागर करता है. कांग्रेस लोकतांत्रिक मर्यादाएं भूल चुकी है, देश की जनता सब देख रही है.

कांग्रेस मर्यादाओं की सीमा लांघ चुकी
उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय से सत्ता से दूर रहने की निराशा में कांग्रेस अब लोकतांत्रिक मर्यादाओं की सीमाएं लांघ चुकी है. उन्होंने कहा कि जिस नेतृत्व ने आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी गंभीर चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करते हुए देश की सुरक्षा को नई मजबूती दी, भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाया और देश को विश्व मंच पर एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया, उसी नेतृत्व के खिलाफ इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

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देश की जनता नहीं करेगी स्वीकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे संवैधानिक पद केवल व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि राष्ट्र की गरिमा और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रतीक होते हैं. राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसकी आड़ में अपमानजनक और अतिवादी भाषा का प्रयोग स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस नेतृत्व की राजनीतिक परिपक्वता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है.देश की 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राष्ट्र की सुरक्षा, विकास और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए देख रही है। ऐसे में कांग्रेस का यह गैर-जिम्मेदाराना और लोकतंत्र-विरोधी आचरण देश की जागरूक जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी.

यह भी पढ़ें-ट्विशा शर्मा केस में बड़ी खबर, कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज की, जानिए

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