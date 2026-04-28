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श्रमिक भाइयों को सरकार का तोहफा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अब घर बैठे मिलेगा रोजगार, CM ने ई-श्रम साथी ऐप किया लॉन्च

E-Shram Saathi App: छत्तीसगढ़ के श्रमिक भाइयों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रमिकों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं. श्रमिकों को बड़ी सौगात देते हुए सीएम ने ई-श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्ज किया.

 

Written By  Danvir Sahu|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 28, 2026, 07:08 PM IST
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श्रमिक भाइयों को सरकार का तोहफा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अब घर बैठे मिलेगा रोजगार, CM ने ई-श्रम साथी ऐप किया लॉन्च

E-Shram Saathi App: छत्तीसगढ़ की सरकार अब राज्य के लाखों श्रमिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने जा रही है. आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई एक हाई-लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रमिकों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं. श्रमिकों को बड़ी सौगात देते हुए सीएम ने ई-श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्ज किया. इस ऐप को छत्तीसगढ़ डिजिटल लेबर चौक कहा जा रहा है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज श्रम विभाग के कामकाज की बारीकी से समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने साफ किया कि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने "ई-श्रम साथी" ऐप लॉन्च करते हुए कहा कि अब हमारे श्रमिक भाइयों को काम की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें घर बैठे रोजगार की जानकारी मिलेगी.

CM ने दिए सख्त निर्देश

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बैठक में CM साय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि मैदानी अमला यह सुनिश्चित करे कि मदद अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. राज्य में चार नई श्रम संहिताओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया गया, ताकि कार्यस्थलों पर श्रमिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिल सके.

छत्तीसगढ़ में 33 लाख से ज्यादा श्रमिक पंजीकृत हैं

बता दें कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 33 लाख से ज्यादा श्रमिक पंजीकृत हैं. इनके लिए मिनीमाता महतारी जतन योजना, नोनी सशक्तिकरण और अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं. सरकार ने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में सीटों की संख्या भी 100 से बढ़ाकर 200 कर दी है, ताकि श्रमिकों के बच्चों को बेहतर भविष्य मिल सके.पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने ई-केवाईसी (e-KYC) का काम जल्द पूरा करने और औद्योगिक इकाइयों का तकनीक के माध्यम से औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. बैठक में श्रम मंत्री लखन देवांगन और मुख्य सचिव विकासशील समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे स्पष्ट है कि साय सरकार का फोकस अब टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी पर है, ताकि छत्तीसगढ़ का मेहनतकश तबका आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो सके.

ये भी पढ़ें : मोहन कैबिनेट के अहम फैसले, किसानों से रिकॉर्ड गेहूं खरीदी, OBC छात्रों का वजीफा 6 गुना बढ़ा

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