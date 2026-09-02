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बारिश की हर बूंद बचाने में छत्तीसगढ़ देश में नंबर-1, टॉप 10 में 5 जिले...PM के सामने CM साय ने बताया मॉडल

छत्तीसगढ़ ने जल शक्ति मंत्रालय के जल संचय जन भागीदारी 3.0 (JSJB 3.0) अभियान के तहत देश में पहला स्थान हासिल किया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में आयोजित एक समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राज्य के जल संरक्षण मॉडल को सबके सामने रखा.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 02, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:54 PM IST
बारिश की हर बूंद बचाने में छत्तीसगढ़ देश में नंबर-1, टॉप 10 में 5 जिले...PM के सामने CM साय ने बताया मॉडल

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