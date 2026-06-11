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NITI आयोग की बैठक में CM साय ने रखा विकसित छत्तीसगढ़ का विजन, बस्तर नई पहचान देने की तैयारी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में नक्सलवाद से मुक्त बस्तर की नई तस्वीर देश के सामने रखी.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 11, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:47 PM IST
NITI आयोग की बैठक में CM साय ने रखा विकसित छत्तीसगढ़ का विजन, बस्तर नई पहचान देने की तैयारी

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