/गार्डन्स बाय द बे से नवा रायपुर तक... CM साय का सिंगापुर दौरा क्यों है खास? निवेश पर भी बड़ा फोकस

सिंगापुर बिज़नेस फेडरेशन (SBF) द्वारा प्रथम #SINGForum2026 की पूर्व संध्या पर आयोजित लीडरशिप डिनर में शामिल हुआ। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के नामांकन पर छत्तीसगढ़ इस फोरम में भाग ले रहा है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पक अंबुले, SBF के चेयरमैन श्री मार्क ली और SBF के सीईओ श्री कोक पिंग सून उपस्थित रहे। SBF के सदस्य, मास्टरकार्ड, टीसीएस, नेस्ले और IHCL के वरिष्ठ प्रतिनिधि तथा छत्तीसगढ़ का 7 सदस्यीय और हरियाणा का 26 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी उपस्थित रहा। यह आयोजन भारतीय राज्यों और सिंगापुर के व्यापारिक समुदाय के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच रहा। मैंने छत्तीसगढ़ को एक उभरते निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया और सिंगापुर के उद्योग जगत को विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में हमारा सहभागी बनने के लिए आमंत्रित किया। @NayabSainiBJP @MEAIndia @HCI_Singapore @ApexBizChamber

— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 4, 2026