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गार्डन्स बाय द बे से नवा रायपुर तक... CM साय का सिंगापुर दौरा क्यों है खास? निवेश पर भी बड़ा फोकस

सिंगापुर में सीएम विष्णुदेव साय ने SING फोरम 2026 में छत्तीसगढ़ में निवेश, पर्यटन और रोजगार के अवसरों पर चर्चा की. उन्होंने गार्डन्स बाय द बे के अधिकारियों से नवा रायपुर के बॉटनिकल गार्डन और शहरी हरियाली पर सहयोग की संभावनाएं भी तलाशीं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Oct 04, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 08:10 PM IST
गार्डन्स बाय द बे से नवा रायपुर तक... CM साय का सिंगापुर दौरा क्यों है खास? निवेश पर भी बड़ा फोकस
Image Credit: CM Vishnu Deo Sai News

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