/गार्डन्स बाय द बे से नवा रायपुर तक... CM साय का सिंगापुर दौरा क्यों है खास? निवेश पर भी बड़ा फोकस

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सीएम विष्णुदेव साय सिंगापुर के दौरे पर हैं. जहां सीएम के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन की तरफ से आयोजित SING फोरम 2026 में शामिल हुए. इस दौरान सीएम साय ने विश्व प्रसिद्ध 'गार्डन्स बाय द बे' के जनरल मैनेजर, मास्टर प्लानिंग जेसन येओ और डायरेक्टर लिम चियाप सॉन्ग सहित संस्थान के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की.
बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल को 'गार्डन्स बाय द बे' की मास्टर प्लानिंग, सतत डिजाइन और उद्यान प्रबंधन से जुड़ी उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों की जानकारी दी. दोनों पक्षों के बीच उद्यानिकी, वनस्पति संरक्षण, शहरी हरियाली, ईको-टूरिज्म और क्षमता विकास के क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई.
Along with the Chhattisgarh delegation, I held a formal meeting today with Mr Jason Yeo, GM, Master Planning, and Mr Lim Chiap Song, Director, Gardens by the Bay, Singapore, on cooperation in horticulture, conservation, urban greening and eco-tourism. Learnings from Gardens by the Bay will help us develop botanical gardens in Nava Raipur and better green spaces across Chhattisgarh. This will boost tourist footfall and create employment for hundreds of our people. Nominated by MEA, Govt of India, Chhattisgarh is proud to participate in the inaugural #SINGForum2026. @HCI_Singapore @InvestCG_India @GardensbytheBay
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 4, 2026
सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ समृद्ध वनों और जैव विविधता से परिपूर्ण प्रदेश है. गार्डन्स बाय द बे की विशेषज्ञता और अनुभवों का लाभ नवा रायपुर में बॉटनिकल गार्डन के विकास के साथ ही प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर लैंडस्केपिंग और हरित क्षेत्रों के विस्तार में लिया जा सकता है. इससे छत्तीसगढ़ में पर्यटन की संभावनाओं को नया विस्तार मिलेगा, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे.
सिंगापुर बिज़नेस फेडरेशन (SBF) द्वारा प्रथम #SINGForum2026 की पूर्व संध्या पर आयोजित लीडरशिप डिनर में शामिल हुआ। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के नामांकन पर छत्तीसगढ़ इस फोरम में भाग ले रहा है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पक अंबुले, SBF के चेयरमैन श्री मार्क ली और SBF के सीईओ श्री कोक पिंग सून उपस्थित रहे। SBF के सदस्य, मास्टरकार्ड, टीसीएस, नेस्ले और IHCL के वरिष्ठ प्रतिनिधि तथा छत्तीसगढ़ का 7 सदस्यीय और हरियाणा का 26 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी उपस्थित रहा। यह आयोजन भारतीय राज्यों और सिंगापुर के व्यापारिक समुदाय के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच रहा। मैंने छत्तीसगढ़ को एक उभरते निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया और सिंगापुर के उद्योग जगत को विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में हमारा सहभागी बनने के लिए आमंत्रित किया। @NayabSainiBJP @MEAIndia @HCI_Singapore @ApexBizChamber
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 4, 2026
मुख्यमंत्री शाम को SING फोरम की पूर्व संध्या पर सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित लीडरशिप डिनर में भी शामिल हुए. इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पक अंबुले, सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के चेयरमैन मार्क ली और सीईओ कोक पिंग सून मौजूद रहे.
लीडरशिप डिनर में सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के सदस्यों के साथ मास्टरकार्ड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, नेस्ले और द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ प्रतिनिधि और छत्तीसगढ़ के 7 सदस्यीय और हरियाणा के 26 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भी सहभागिता की. यह आयोजन भारतीय राज्यों और सिंगापुर के व्यावसायिक समुदाय के बीच निवेश, व्यापार और दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी को लेकर संवाद का महत्वपूर्ण मंच बना.
सीएम ने निवेश के लिए कहा
मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ को तेजी से उभरते निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया. उन्होंने प्रदेश की प्रगतिशील औद्योगिक नीति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए सुधारों और एमएसएमई, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उपलब्ध व्यापक अवसरों की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के उद्योग जगत को ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के निर्माण की यात्रा में सहभागी बनने और प्रदेश में निवेश के अवसरों का फायदा उठाने के लिए आमंत्रित किया.
5-6 अक्टूबर का क्या प्लान?
सीएम विष्णु देव साय 5 अक्टूबर को SING फोरम 2026 में सहभागिता करेंगे. इसके बाद 6 अक्टूबर को सिंगापुर की प्रमुख कंपनियों और निवेश संस्थानों के शीर्ष नेतृत्व के साथ आयोजित सीईओ राउंडटेबल में छत्तीसगढ़ की निवेश संभावनाओं और आर्थिक साझेदारी के अवसरों पर विस्तृत चर्चा करेंगे.