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छत्तीसगढ़ भाजपा में सियासी घमासान, अपनी ही पार्टी के विधायक पर उठाए सवाल, BJYM के जिला महासचिव को थमाया नोटिस

Sushasan Tihar in Chhattisgarh:सुशासन तिहार के दौरान भरतपुर-सोनहत विधानसभा की विधायक रेणुका सिंह की सक्रियता को लेकर सवाल उठाने का मामला तूल पकड़ते नजर आ रहे हैं. BJYM के जिला महासचिव मनोज साहू भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने मनोज साहू को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर जवाब मांगा है.

 

Written By  Sarwar Ali|Edited By: Pooja|Last Updated: May 23, 2026, 02:29 PM IST
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छत्तीसगढ़ भाजपा में सियासी घमासान, अपनी ही पार्टी के विधायक पर उठाए सवाल, BJYM के जिला महासचिव को थमाया नोटिस

Sushasan Tihar in Chhattisgarh: सुशासन तिहार के दौरान भरतपुर-सोनहत विधानसभा की विधायक रेणुका सिंह की सक्रियता को लेकर उठा सवाल अब सियासी तूल पकड़ते नजर आ रहे हैं. सोनहत के कुशहा गांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री मनोज साहू ने मंच से अपनी बात रखते हुए कहा कि विधायक का क्षेत्र में अता-पता नहीं रहता. इतना कहते ही मुख्यमंत्री ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यह सुशासन तिहार का विषय नहीं है, अलग से मुलाकात कर लेना. 

इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने मनोज साहू को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर जवाब मांगा है. वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है. भरतपुर-सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि यह कैसा सुशासन तिहार है, जहां अपनी बात रखने पर नोटिस दिया जा रहा है. उन्होंने इसे केवल दिखावा करार दिया. 

विधायक पर सवाल
दरअसल, गुरुवार को कुशाहा गांव में सुशासन तिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम के दौरान BJYM के जिला महासचिव मनोज साहू ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में स्थानीय विधायक के  शिकायत दर्ज कराई. सार्वजनिक मंच से बोलते हुए भाजपा नेता ने कहा, "माननीय विधायक सोनहत क्षेत्र का दौरा नहीं करती हैं."

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पार्टी ने दिया जबाव
इधर भाजपा की ओर से जिला प्रवक्ता जमुना पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि विधायक रेणुका सिंह हमेशा अपने क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं और इन दिनों अपने बेटे के इलाज के सिलसिले में मुंबई में हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच पर इस तरह भड़ास निकालना उचित नहीं है. अब देखना होगा कि नोटिस के जवाब के बाद भाजपा संगठन आगे क्या कार्रवाई करता है.

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