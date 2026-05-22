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सुशासन तिहार में CM साय के सख्त तेवर, कोरिया के सहायक आयुक्त को किया सस्पेंड, बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं

Chhattisgarh News: सुशासन तिहार के दौरान कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कोरिया जिले में सहकारिता समितियों के सहायक आयुक्त आयुष प्रताप सिंह को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया. उनके खिलाफ कार्य में लापरवाही की कई शिकायतें मिली थीं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 22, 2026, 09:28 AM IST
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सुशासन तिहार में CM साय के सख्त तेवर, कोरिया के सहायक आयुक्त को किया सस्पेंड, बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में आयोजित सुशासन तिहार के दौरान कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है. आधिकारिक कर्तव्यों में लापरवाही की कई शिकायतों और मामलों के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करते हुए सहकारिता समितियों के सहायक आयुक्त आयुष प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. इसके अलावा जिले की शैक्षणिक परीक्षाओं के परिणाम उम्मीदों के अनुरूप न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए, उन्होंने जिला कलेक्टर को एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया. 

विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा
सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा भी की. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित आवास निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पात्र लाभार्थियों को समय पर उनके लाभ मिल सकें. मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की.

शिकायतों का त्वरित निपटारा
सुशासन तिहार के तहत आयोजित चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार प्रशासन की प्राथमिकता है और इसे हासिल करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए. साथ ही मुख्यमंत्री ने आम जनता की शिकायतें भी सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

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10 जून तक चलेगा सुशासन तिहार
बता दें कि छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार जारी है. लोगों की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने के लिए राज्य के सभी जिलों में शिविर लगाए गए हैं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जमीनी हकीकत का जायज़ा लेने के लिए अचानक निरीक्षण कर रहे हैं. वे अधिकारियों के साथ बैठकें भी कर रहे हैं, ताकि आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकें. सुशासन तिहार राज्य में 10 जून तक जारी रहेगा.

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