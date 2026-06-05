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मेधावी छात्रों का CM विष्णु देव साय करेंगे सम्मान, 10वीं-12वीं के टॉपर्स को मिलेगा बड़ा तोहफा

Noni Babu Scheme: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज रायपुर में आयोजिक कार्यक्रम में 'मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता' योजना के तहत 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में टॉप-10 में स्थान हासिल करने वाले श्रमिक परिवारों के मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे.

Written By  Pooja|Last Updated: Jun 05, 2026, 07:27 AM IST
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मेधावी छात्रों का CM विष्णु देव साय करेंगे सम्मान, 10वीं-12वीं के टॉपर्स को मिलेगा बड़ा तोहफा

Noni Babu Scheme: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 5 जून को दोपहर 2.30 बजे रायपुर के न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री 'मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता' योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में टॉप-10 में स्थान प्राप्त करने वाले पंजीकृत श्रमिक परिवारों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे.

कार्यक्रम में श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्षडॉ. राम प्रताप सिंह भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे. 'मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता' योजना के तहत चुने गए मेधावी छात्र को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके अलावा, उच्च शिक्षा के लिए आने-जाने में सुविधा हो, इसके लिए दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए का अतरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा. इस तरह प्रत्येक छात्र को कुल 2 लाख रुपए की सहायात राशि चेक के माध्यम से दी जाएगी.

योजना का लाभ उठाने के लिए पूरा करना होगा ये काम
छत्तीसगढ़ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है. इसके लिए जरूरी है कि लाभार्थी मजदूर का लेबर वेलफेयर बोर्ड में कम से कम 90 दिन पहले से रजिस्ट्रेशन हो. यह सालाना प्रोत्साहन राशि रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर के केवल पहले दो बच्चों के लिए ही दी जाती है. इस योजना का लाभ हर एकेडमिक ईयर में सिर्फ एक बार ही लिया जा सकता है. छत्तीसगढ़ सरकार की यह वेलफेयर स्कीम मजदूर परिवारों के बच्चों को काफी मदद देती है, जिससे वे हायर एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं और अपनी प्रतिभा को निखार पाते हैं.

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