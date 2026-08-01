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बस्तर में अरुणाचल मॉडल पर बनेंगी सड़कें! CM साय ने केंद्र से मांगी विशेष छूट, मिला सकारात्मक आश्वासन

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर संभाग के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) में विशेष प्रावधान करने का आग्रह किया है.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 01, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:32 PM IST
बस्तर में अरुणाचल मॉडल पर बनेंगी सड़कें! CM साय ने केंद्र से मांगी विशेष छूट, मिला सकारात्मक आश्वासन

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