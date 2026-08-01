/बस्तर में अरुणाचल मॉडल पर बनेंगी सड़कें! CM साय ने केंद्र से मांगी विशेष छूट, मिला सकारात्मक आश्वासन

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कभी अपनी दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और नक्सली चुनौतियों के लिए जाना जाने वाला छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग अब विकास की एक नई इबारत लिखने की तैयारी में है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार से बस्तर के सुदूर और घने जंगलों वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए एक बड़ा प्रस्ताव रखा है. छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बस्तर सहित प्रदेश में ग्रामीण विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर के लिए 'अरुणाचल मॉडल' की तर्ज पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) में विशेष छूट देने की मांग की है. इसके तहत 500 मीटर की पुरानी सीमा को बढ़ाकर 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली आबादी को एक 'क्लस्टर' मानकर सड़कें बनाने का प्रस्ताव दिया गया है. इस कदम से दशकों से कटे हुए सैकड़ों ग्रामीण मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे. बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने इस पर त्वरित कार्रवाई और सकारात्मक फैसले का पूरा भरोसा दिया है, जिससे बस्तर में कनेक्टिविटी और सुरक्षा का ताना-बाना और मजबूत होगा.
कैसे फायदेमंद होगा अरुणाचल मॉडल?
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर के अनेक गांव घने जंगलों, पहाड़ियों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित हैं. वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केवल 500 मीटर की परिधि में स्थित बसाहटों को एक क्लस्टर माना जाता है. इस व्यवस्था के कारण बस्तर के अनेक छोटे और दूरस्थ गांव सड़क सुविधा से वंचित रह जाते हैं. उन्होंने आग्रह किया कि अरुणाचल प्रदेश की तरह बस्तर में भी 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित बसाहटों को एक क्लस्टर मानने की विशेष अनुमति दी जाए, ताकि अधिक से अधिक गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ा जा सके.
नक्सलवाद से निकल तेजी से आगे बढ़ रहा बस्तर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद के दौर से निकलकर तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. ऐसे समय में बेहतर सड़क संपर्क क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम बनेगा. उन्होंने कहा कि सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं हैं, बल्कि विकास, सुरक्षा और समृद्धि की आधारशिला हैं. इसलिए बस्तर की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जानी चाहिए.
प्रस्ताव पर केंद्र से मिला सकारात्मक आश्वासन
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्री ने गंभीरता से सुना और इस पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बस्तर जैसे दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है और राज्य सरकार के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की.
उन्होंने कहा कि जीरामजी योजना के तहत मुक्तिधाम और शौचालय निर्माण जैसे कार्य प्रभावी ढंग से हो रहे हैं. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिदिन लगभग 1,500 आवासों का निर्माण एक उल्लेखनीय उपलब्धि है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में विकास कार्य और अधिक गति से आगे बढ़ेंगे.