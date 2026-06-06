/खाट पर बैठकर मुख्यमंत्री ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, मरवाही में कर दी बड़ी-बड़ी घोषणाएं

8 लाख से ज्यादा का MoU

मुख्यमंत्री ने राज्य की नई उद्योग नीति 2024-30 का उल्लेख करते हुए कहा कि इसे देश-विदेश में सराहना मिल रही है. अब तक 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश संबंधी एमओयू हो चुके हैं, जिनमें से कई परियोजनाएं धरातल पर उतरने लगी हैं. उन्होंने कहा कि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार इस क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री ने जिले के प्रसिद्ध विष्णुभोग चावल की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि यह जिले की विशेष पहचान है और सरकार इसके उत्पादन, ब्रांडिंग तथा विपणन को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी, ताकि किसानों को इसका अधिक लाभ मिल सके.