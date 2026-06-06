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खाट पर बैठकर मुख्यमंत्री ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, मरवाही में कर दी बड़ी-बड़ी घोषणाएं

CM Vishnudev Sai News: सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मरवाही के निमधा गांव पहुंचे. जहां उन्होंने खाट पर चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं. इस दौरान उन्होंने कई बड़ी-बड़ी घोषणाएं भी की.

Written ByRakesh Singh ThakurEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 06, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:54 PM IST
खाट पर बैठकर मुख्यमंत्री ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, मरवाही में कर दी बड़ी-बड़ी घोषणाएं
Image Credit: Marwahi CM News

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राकेश सिंह ठाकुर मुंगेली से रिपोर्टर हैं.

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