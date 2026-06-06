/खाट पर बैठकर मुख्यमंत्री ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, मरवाही में कर दी बड़ी-बड़ी घोषणाएं

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Marwahi CM News: सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही विकासखंड स्थित निमधा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आम के पेड़ के नीचे अमरैया में खाट पर बैठकर ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाई और उनकी समस्याएं सुनीं. मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर शासन की विभिन्न योजनाओं की जमीनी स्थिति का फीडबैक लिया तथा कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की.
चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती, राजस्व मामलों में अनियमितताओं और अन्य स्थानीय समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया. मुख्यमंत्री ने बिजली व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताते हुए संबंधित डिविजनल इंजीनियर को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा. वहीं राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन को स्वयं जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
सीएम न की खूब सराहना
कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों की लखपति दीदियों ने अपने कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी. मुख्यमंत्री ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता राज्य सरकार की प्राथमिकता है और ऐसे समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.
सीएम ने की कई घोषणाएं
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, निमधा गांव में मिनी स्टेडियम निर्माण तथा सर्व समाज के लिए मंगल भवन निर्माण की घोषणा की. मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया और क्षेत्र के विकास की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया.
28 जिलों का कर चुके दौरा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में 1 मई से 10 जून तक सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है. इसका उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ वास्तव में आम जनता तक पहुंच रहा है या नहीं, इसका प्रत्यक्ष फीडबैक प्राप्त करना है. उन्होंने बताया कि अब तक वे प्रदेश के 28 जिलों का दौरा कर चुके हैं और समाधान शिविरों के साथ-साथ अचानक चौपाल लगाकर भी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं.
योजनाओं के लिए प्रयासरत
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राशन, स्वास्थ्य, राजस्व, पेयजल और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रयासरत है. जल जीवन मिशन के कार्यों में पूर्व की कमियों को दूर कर घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है. वहीं महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक संबल मिला है, जिसका उपयोग वे शिक्षा, स्वरोजगार और बचत जैसे सकारात्मक कार्यों में कर रही हैं.
8 लाख से ज्यादा का MoU
मुख्यमंत्री ने राज्य की नई उद्योग नीति 2024-30 का उल्लेख करते हुए कहा कि इसे देश-विदेश में सराहना मिल रही है. अब तक 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश संबंधी एमओयू हो चुके हैं, जिनमें से कई परियोजनाएं धरातल पर उतरने लगी हैं. उन्होंने कहा कि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार इस क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री ने जिले के प्रसिद्ध विष्णुभोग चावल की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि यह जिले की विशेष पहचान है और सरकार इसके उत्पादन, ब्रांडिंग तथा विपणन को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी, ताकि किसानों को इसका अधिक लाभ मिल सके.
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