नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ होने के बाद PM मोदी से मिले CM विष्णुदेव साय, 'बस्तर 2.0' का ब्लूप्रिंट दिखाया

CM Vishnudeo Sai Meet PM Modi: सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्रत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ होने के बाद मुख्यमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री से मिले हैं.
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Chhattisgarh News: सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. जहां सीएम साय ने पीएण मोदी को 'बस्तर 2.0' का ब्लूप्रिंट दिखाया है. जबकि सीएम ने पीएम मोदी बस्तर आने का आमंत्रण भी दिया है. छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होने के बाद सीएम साय पहली बार दिल्ली के दौरे पर पहुंचे थे. जहां उन्होंने पीएम मोदी को नक्सल मुक्त बस्तर की पूरी जानकारी दी है. सीएम ने नक्सलवाद खत्म होने पर पीएम मोदी का आभार भी जताया है. जिसके बाद अब बस्तर में नई तरह से विकास की योजनाओं पर फोकस किया जाएगा.
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