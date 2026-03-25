छत्तीसगढ़ के भूमिहीन मजदूरों 500 करोड़ की सौगात, CM विष्णुदेव साय ने ट्रांसफर किए 10-10 हजार

CM Vishnudeo Sai News: छत्तीसगढ़ में 'दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि श्रमिक कल्याण योजना' के तहत साय सरकार ने बड़ी सौगात दी है. सीएम विष्णुदेव साय ने बलौदाबाजार से बुधवार को 500 करोड़ रुपए की राशि भूमिहीन मजदूरों के खातों में ट्रांसफर कर दी है. यह लाभ राज्य के 500000 भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों को मिला है. जहां सभी के खाते में 10-10 हजार रुपए की एकमुश्त राशि ट्रांसफर की गई है. इससे ग्रामीण वर्ग के भूमिहीन मजदूरो को सीधा लाभ मिलेगा. इस योजना का लाभ राज्य के बड़े वर्ग को मिलता है.

छत्तीसगढ़ में सालाना दिया जाता है लाभ

छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूर परिवारों को 'दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि श्रमिक कल्याण योजना' का लाभ सालाना दिया जाता है. जहां 10000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है. पहले इस योजना के तहत 7000 रुपए का सालाना राशि दी जाती थी. लेकिन विष्णुदेव साय सरकार ने इसे बढ़ाकर 10000 रुपए कर दिया है. छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के 5 लाख से ज्यादा परिवारों को इस योजना का सीधा लाभ मिलता है. फिलहाल इस बार योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया था. जिसे सीएम साय ने ट्रांसफर कर दिया है.

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बलौदाबाजार से सीएम साय ने ट्रांसफर की राशि

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन सरकार की तरफ से संचालित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना केवल एक योजना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के मेहनतकश खेतिहर श्रमिकों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास का सशक्त संकल्प है. योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि हर उस कृषी श्रमिक के परिश्रम को नमन है, जिसके पसीने की बूंदों से छत्तीसगढ़ के खेतों में फसलें लहलहाती हैं. इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है.

इस योजना के तहत रायपुर के सबसे ज्यादा मजदूरों को लाभ मिला है. यहां 53 हजार 338 भूमिहीन कृषि मजदूर शामिल हैं. जबकि बिलासपुर जिले के 39 हजार 401 मजदूर, महासमुंद जिले के 37 हजार 11 मजदूरों के अलावा राज्य के सभी मजदूर लाभान्वित हुए हैं. खास बात यह है कि सरकार ने सभी हितग्राहियों का ई-केवाईसी सत्यापन कराने के लिए कहा है.

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