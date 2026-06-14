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कांग्रेस नेता का फर्जीवाड़ा: सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ऐंठे 6.5 लाख, थमा दिए फर्जी चेक, 8 साल बाद हुए गिरफ्तार

Congress Leader Arrested: पुलिस ने कोंडागांव में कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव रितेश पटेल को गिरफ्तार किया है. उन पर एक बेरोजगार युवक को पटवारी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 6.5 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप है. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

Written ByPooja
Published: Jun 14, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:25 PM IST
कांग्रेस नेता का फर्जीवाड़ा: सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ऐंठे 6.5 लाख, थमा दिए फर्जी चेक, 8 साल बाद हुए गिरफ्तार

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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