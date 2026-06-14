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Congress Leader Arrested: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के जिला महामंत्री रितेश पटेल को गिरफ्तार किया है. उनपर पटवारी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 6.50 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है. शिकायत मिलने के बाद सिची कोतवाली कोंडागांव पुलिस ने मामले की जांच की और तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
थाना प्रभारी सोरभ उपाध्याय के अनुसार ग्राम गिरोला निवासी अभिराम सोरी ने थाना कोंडागांव में शिकायत दर्ज कराई थी कि साल 2017 में पटवारी भर्ती निकली थी. उसी दौरान उसके परिचित ग्राम बफना निवासी रितेश पटेल ने उसे नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया. आरोप है कि रितेश ने विभिन्न किश्तों में उससे कुल 6 लाख 50 हजार रुपए ले लिए इसके बावजूद न तो नौकरी लगी और न ही मांगने पर रकम वापस की गई.
नेता के द्वारा दिए गए चेक हुए बाउंस
जब नौकरी न मिलने पर पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने रकम लौटाने के लिए कई चेक जारी किए. इसके बाद आरोपी के जारी किए गए सभी चेक बाउंस हो गए. बार-बार चेक बाउंस होने और पैसे न मिल पाने से परेशान होकर, पीड़ित ने आखिरकार पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच की और धोखाधड़ी के सबूत मिलने पर आरोपी कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया.
कांग्रेस ने पार्टी से किया निष्कासित
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान आरोपी रितेश पटेल को उसके निवास से हिरासत में लिया गया. पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद रविवार को उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी रितेश पटेल पूर्व में भी ठगी, बलवा और प्रतिबंधात्मक धाराओं के मामलों में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है. इधर, मामला सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस संगठन ने भी कार्रवाई करते हुए उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया है.
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