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3 साल से फरार कांग्रेस नेता का सरेंडर, EOW ने बेटे से की घंटों पूछताछ, शराब...कस्टम मिलिंग घोटाले में हैं आरोपी

Ramgopal Agarwal Surrende: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब, कोल लेवी और कस्टम मिलिंग घोटाले मामले में फरार चल रहे कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को EOW ने हिरासत में लिया है. वे पिछले तीन सालों से फरार चल रहे था.

Written ByPooja
Published: Jul 08, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:29 PM IST
3 साल से फरार कांग्रेस नेता का सरेंडर, EOW ने बेटे से की घंटों पूछताछ, शराब...कस्टम मिलिंग घोटाले में हैं आरोपी

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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