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विधानसभा चुनाव में ढाई साल का समय, लेकिन कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दी तैयारी; एक-एक बूथ पर होगा फोकस

Chhattisgarh Congress: छत्तीसगढ़ में साल 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और विधानसभा चुनाव के लिए पंचायत कमेटी, वार्ड कमेटी और बूथ कमेटी का गठन करने जा रही है. इसके लिए कांग्रेस ने प्रदेशभर में 31 मार्च तक बूथ कमेटियों के गठन का लक्ष्य रखा है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Mar 26, 2026, 03:15 PM IST
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विधानसभा चुनाव में ढाई साल का समय, लेकिन कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दी तैयारी; एक-एक बूथ पर होगा फोकस

Chhattisgarh Assembly Election2028: छत्तीसगढ़ में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है. चुनाव में अभी भी ढाई साल से ज्यादा का समय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कवायद तेज कर दी है. कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पंचायत कमेटी, वार्ड कमेटी और बूथ कमेटी का गठन करने जा रही है. इसके लिए कांग्रेस ने प्रदेशभर में 31 मार्च तक बूथ कमेटियों के गठन का लक्ष्य रखा है. बता दें कि छत्तीसगढ़ में अगला विधानसभा चुनाव नवंबर 2028 में हो सकता है.

पहली बार कांग्रेस गांवों में बना रही कमेटियां

2028 विधानसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस पहली बार गांवों में पंचायत कमेटियां बना रही है और शहरों में वार्ड कमेटियों का भी गठन हो रहा है. इसके साथ ही बूथ कमेटियों का भी गठन हो रहा है. पंचायत और वार्ड कमेटियों के नीचे बूथ कमेटियां होंगी. 31 मार्च तक बूथ कमेटियों के गठन का कांग्रेस ने लक्ष्य रखा है. इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दी है.

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पंचायत कमेटियों के गठन से कार्यकर्ताओं में उत्साह

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला, ब्लॉक और बूथ कमेटियों के गठन के बाद अब कांग्रेस में पंचायत कमेटियों का गठन हो रहा है. पंचायत कमेटियों के गठन से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है. वार्ड कमेटियों का गठन भी हो रहा है. 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में बूथ कमेटियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है. जमीनी स्तर के कार्यकर्ता कांग्रेस तैयार कर रही है, जिससे 2028 चुनाव में जीत हासिल की जा सके.

ये भी पढ़ें- 2028 के चुनावी तैयारी में जुटी कांग्रेस, दीपक बैज का संगठन पर फोकस, अफीम खेती-गैस संकट पर सरकार को घेरा

2023 में सिर्फ 35 सीट जीत पाई थी कांग्रेस

बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने साल 2018 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज की थी, लेकिन 2023 के चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा और उसे केवल 35 सीटें ही मिल सकीं. जबकि, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की और 90 में से 54 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया. इसके बाद 13 दिसंबर 2023 को विष्णु देव साय ने राज्य के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में  शपथ ली. अब कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य अगले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता पर काबिज होना है.

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