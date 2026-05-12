नसबंदी के पहले कुत्तों की पूजा पर मचा सियासी बवाल, कांग्रेस ने बताया नौटंकी, महापौर का पलटवार

Dog Sterilization Controversy: जगदलपुर में आवारा कुत्तों की नसबंदी अभियान की शुरुआत ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है, जहां एक ओर नगर निगम ने एबीसी सेंटर की शुरुआत कुत्तों की पूजा, तिलक और दूध पिलाकर की. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए सीधे महापौर पर निशाना साधा है.

बता दें कि, रविवार को निगम के इस अनोखे शुभारंभ में महापौर संजय पांडेय समेत जनप्रतिनिधियों ने कुत्तों को तिलक लगाया, दूध पिलाया और पूजा-अर्चना के साथ अभियान की शुरुआत की. इस पूरे कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा. लेकिन कुत्तों की पूजा पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है. कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने इसे हास्यास्पद बताया और तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर कुत्तों की पूजा ही करनी है, तो एक डॉग हाउस बनाकर वहां कुत्ते की मूर्ति लगाकर शहर के सभी आवारा कुत्तों को रखना चाहिए, रोज पूजा करिए, दूध पिलाइए. इससे नसबंदी पर खर्च होने वाला जनता का पैसा भी बचेगा. कांग्रेस का आरोप है कि जमीनी स्तर की समस्याओं को सुलझाने के बजाय केवल प्रचार किया जा रहा है.

महापौर ने किया पलटवार

वहीं, महापौर संजय का कहना है कि हिंदू धर्म में कुत्तों कोराहु-केतु और काल भैरव की सवारी माना गया है, इसलिए भी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर उद्घाटन के दौरान कुत्तों की पूजा की गई. बता दें कि, फिलहाल, धरमपुरा इलाके से पकड़े गए 22 आवारा कुत्तों को ABC सेंटर में रखा गया है. यहां विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की एक टीम उनका नसबंदी, डीवर्मिंग और रेबीज टीकाकरण करेगी. इलाज के बाद कुत्तों को तीन दिनों तक निगरानी में रखा जाएगा और पूरी तरह ठीक हो जाने पर उन्हें वापस उसी इलाके में छोड़ दिया जाएगा. इस पहल में 'स्ट्रे सेफ फाउंडेशन' भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है. संगठन के एक सदस्य, लुपातेश जगत को निगरानी समिति में शामिल किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरी प्रक्रिया के दौरान जानवरों के साथ किसी भी तरह की क्रूरता न हो.

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