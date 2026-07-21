/जगदलपुर नगर निगम का अल्टीमेटम! जलकर नहीं चुकाया तो अब होगी बकायेदारों की संपत्ति कुर्की

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छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नगर निगम ने पानी का बकाया टैक्स वसूलने के लिए सख्त रुख अपनाया है. निगम ने साफ चेतावनी दी है कि अगर बकायेदार समय पर बकाया पानी का टैक्स (जलकर) नहीं चुकाते हैं, तो नगर निगम अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संपत्ति की कुर्की और जब्ती भी शामिल है.
जलकर बकायेदारों पर सख्ती
दरअसल, जगदलपुर नगर निगम (जलकर बकायेदारों) यानि पानी का टैक्स न भरने वालों पर और सख्ती करने जा रहा है. हालांकि निगम ने तीन महीने के एक खास अभियान के दौरान ₹1.30 करोड़ की रिकॉर्ड वसूली की है, फिर भी करोड़ों रुपये का पानी का टैक्स बकाया है. सख्ती बरतने के इस अभियान के दौरान टैक्स न भरने वाले 214 लोगों के पानी के कनेक्शन काट दिए गए और 138 अवैध कनेक्शन हटा दिए गए. नगर निगम का कहना है कि 17 फरवरी, 2025 को शुरू किए गए अभियान के जरिए वह निवासियों से अपना बकाया चुकाने और अवैध कनेक्शन को रेगुलर करवाने की अपील कर रहा है.शहर के 22 हजार नियमित उपभोक्ता समय पर जलकर जमा कर रहे हैं, ऐसे में बकायेदारों के खिलाफ सख्ती जरूरी बताई जा रही है.
जलकर नहीं चुकाया तो अब होगी बकायेदारों की संपत्ति कुर्की
निगम के अनुसार पहले करीब 4.5 करोड़ रुपये का बकाया था, जिसमें से अब तक 1.30 करोड़ रुपये की रिकवरी हो चुकी है. नोटिस और अंतिम चेतावनी के बाद भी भुगतान नहीं करने वालों पर नगर निगम अधिनियम के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. जरूरत पड़ने पर संपत्ति को सीज करने, उसके हस्तांतरण या बिक्री पर रोक लगाने जैसी वैधानिक प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है. हालांकि निगम ने बकायेदारों को राहत का विकल्प भी दिया है. यदि कोई एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकता, तो किस्तों या पार्ट-पार्ट में पेमेंट के माध्यम से भी बकाया जमा किया जा सकता है. नगर निगम का कहना है कि जलकर से मिलने वाली राशि शहर की पेयजल व्यवस्था, पाइपलाइन रखरखाव और नई जल योजनाओं पर खर्च होती है.
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