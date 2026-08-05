/CSMCL घोटाले में कारोबारी अनवर ढेबर को SC से मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने रखी ये बड़ी शर्त

जांच एजेंसियों के अनुसार CSMCL के भीतर कथित तौर पर एक संगठित रैकेट चल रहा था. आरोप है कि मैनपावर सप्लाई करने वाली एजेंसियों से उनके वैध बिलों और बकाया राशि के भुगतान के बदले अवैध कमीशन की मांग की जाती थी. यह पैसा कथित तौर पर बिचौलियों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता था. जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर, एजेंसियों का दावा है कि कई एजेंसियों को भुगतान जारी करवाने के लिए कमीशन देने के लिए मजबूर किया गया था. इस मामले में अनवर ढेबर सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई चल रही है. इसके अलावा अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक हैं. उन्हें अन्य मामलों में भी आरोपी बनाया गया है.