/CSMCL घोटाले में कारोबारी अनवर ढेबर को SC से मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने रखी ये बड़ी शर्त

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छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत दे दी है. मामले की सुनावई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अभियोजन पक्ष की उस दलील को स्वीकार किया, जिसमें जमानत अवधि के दौरान ढेबर को छत्तीसगढ़ से बाहर रखने की मांग की गई थी.
अभियोजन का तर्क था कि राज्य में रहने पर गवाहों के प्रभावित होने की आशंका है. इसे देखते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि अंतरिम जमानत के दौरान अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे. साथ ही, उन्हें अपने निवास का पूरा
पता और संपर्क नंबर संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराना होगा. चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने ढेबर को जमानत की शर्त के तौर पर छत्तीसगढ़ से बाहर रहने और ट्रायल के दौरान कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया. ढेबर की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए, जबकि छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने किया.
हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी की थी खारिज
इससे पहले 13 मई को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनवर ढेबर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा कि आरोपों से राज्य सरकार के निगम में गहरे और संगठित भ्रष्टाचार के नेटवर्क का पता चलता है. हाई कोर्ट ने माना कि जनता के पैसे से जुड़े आर्थिक अपराधों को ज्यादा गंभीरता से देखा जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि गहरी साजिशों और जनता के पैसे के बड़े पैमाने पर नुकसान वाले आर्थिक अपराध गंभीर अपराध हैं, जिनका असर देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है.
क्या है पूरा मामला?
जांच एजेंसियों के अनुसार CSMCL के भीतर कथित तौर पर एक संगठित रैकेट चल रहा था. आरोप है कि मैनपावर सप्लाई करने वाली एजेंसियों से उनके वैध बिलों और बकाया राशि के भुगतान के बदले अवैध कमीशन की मांग की जाती थी. यह पैसा कथित तौर पर बिचौलियों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता था. जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर, एजेंसियों का दावा है कि कई एजेंसियों को भुगतान जारी करवाने के लिए कमीशन देने के लिए मजबूर किया गया था. इस मामले में अनवर ढेबर सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई चल रही है. इसके अलावा अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक हैं. उन्हें अन्य मामलों में भी आरोपी बनाया गया है.
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