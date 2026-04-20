Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3185410
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

दंतेवाड़ा में उतरेंगे 'क्रिकेट के भगवान', क्या मड्डाराम का सपना होगा सच, सचिन तेंदुलकर के साथ खेलेंगे एक ओवर!

Chhattisgarh News-22 अप्रैल को क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर दंतेवाड़ा पहुंचेंगे. इस खास मौके पर सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे.  नक्सल मुक्त हो रहे इस जिले को खेल के जरिए पहचान दिलाने की कोशिश हो रही है. सचिन के दौरे को लेकर एक दिव्यांग ने उनके साथ एक ओवर खेलने की डिमांड की है.

 

Edited By:  Harsh Katare|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 20, 2026, 09:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दंतेवाड़ा में उतरेंगे 'क्रिकेट के भगवान', क्या मड्डाराम का सपना होगा सच, सचिन तेंदुलकर के साथ खेलेंगे एक ओवर!

Sachin Tendulkar Dantewada Visit-छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से एक ऐसी कहानी उभर कर सामने आ रही है, जो सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है. यह कहानी है अटूट हौसले, बड़े सपनों और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की. पूरे बस्तर संभाग में इन दिनों एक ही चर्चा है, क्या सचिन तेंदुलकर दंतेवाड़ा के दिव्यांग खिलाड़ी मड्डाराम के साथ क्रिकेट खेलेंगे? 22 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर दंतेवाड़ा आने वाले हैं. उनके दौरे से पहले मड्डाराम ने इच्छा जाहिर की है कि वो अपने आइडल के साथ क्रिकेट खेलें. मड्डाराम की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, अपने हीरो के साथ क्रिकेट खेलना. 

खेल की तरफ बढ़ता बस्तर 
सचिन तेंदुलकर पहली बार सपरिवार दंतेवाड़ा आ रहे हैं. कभी नक्सलवाद के साये में रहे इस जिले के लिए यह दौरा उत्सव से कम नहीं हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में होने वाला यह कार्यक्रम दंतेवाड़ा को वैश्विक खेल मानचित्र पर स्थापित करने की एक बड़ी कोशिश है. सचिन तेंदुलकर यहां छिंदनार, जावंगा और पनेड़ा में नवनिर्मित अत्याधुनिक खेल मैदानों का लोकार्पण करेंगे, जो स्थानीय युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा कदम है. 

जज्बे का नाम है मड्डाराम कवासी
इस पूरे दौरे के बीच एक नाम की चर्चा तेजी हो रही है-मड्डाराम कवासी. कटेकल्याण ब्लॉक के सुदूर बेंगलुरु गांव के रहने वाले मड्डाराम ने साबित कर दिया कि शारीरिक अक्षमता कभी सपनों की राह में रोड़ा नहीं बन सकती. जन्म से ही पोलियो के कारण दोनों पैरों से दिव्यांग मड्डाराम जब क्रिकेट खेलते हैं, तो देखने वालों की आंखें नम और सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सचिन ने किया था सलाम
मड्डाराम और सचिन के बीच का रिश्ता नया नहीं है. साल 2020 में सचिन तेंदुलकर ने मड्डाराम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा था कि खेल के प्रति ऐसा जुनून देखकर मैं भावविभोर हूं. सचिन ने मड्डाराम की तारीफ की थी. उनके एक ट्विट ने मड्डाराम को रातों-रात पहचान दिला दी थी. वर्तमान में मड्डाराम जावंगा में कक्षा 11वीं की पढ़ाई कर रहे हैं. 

सचिन के साथ खेलना है क्रिकेट 
मड्डाराम की बस एक ही तमन्नाहै कि वे अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर के साथ कम से कम एक ओवर क्रिकेट खेल सकें. मड्डाराम की यह जिद और सचिन का बड़प्पन मिलकर दंतेवाड़ा में नया अध्याय लिख सकते हैं. जब से मड्डाराम को सचिन के आने की खबर मिली है, तो मड्डाराम की खुशी का ठिकाना नहीं है. उनकी एक ही ख्वाहिश है, अपने हीरो के साथ एक ओवर क्रिकेट खेलना.

यह भी पढ़ें-छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर, तापमान पहुंचा 44 के पार, कई संभागों में लू का अलर्ट

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsdantewada newsSachin Tendulkar Dantewada Visit

Trending news

indore news
राहुल बनकर लव ट्रैप में फंसाया, फिर किया रेप, सच सामने आने पर शुरू हुआ ब्लैकमेल...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में महिला आरक्षण के समर्थन में BJP की आक्रोश रैली, CM मोहन होंगे शामिल, पढ़ें बड़ी खबरें
cm mohan yadav
उज्जैन को मिली सबसे सुंदर रोड! CM मोहन ने किया 18 करोड़ की सड़क परियोजना का लोकार्पण
rewa news
रीवा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लग्जरी कार में छिपाकर लाई जा रही थी नशीली दवाएं
Indore News Hindi
युवक ने ट्रॉली बैग की तरह युवती को सड़क पर घसीटा, एक कोने से दूसरे कोने तक की बेरहमी
mp cm news
धार में सामूहिक विवाह का 'महाकुंभ', 401 जोड़ों को सीएम ने दिया आशीर्वाद
mp cm news
भव्य होगा 'श्री परशुराम-श्री कृष्ण लोक', सीएम ने वैश्विक तीर्थ बनाने का किया ऐलान
mauganj news hindi
रील के चक्कर में 3 युवकों के रियल लाइफ में घटी दुर्घटना, एक झटके में उजड़ गई दुनिया
bhopal news
अब हवाई सफर से जुड़े भोपाल-ओरछा-चंदेरी, सीएम ने की हेलीकॉप्टर सेवा की शुरूआत
nagar palika cmo
'गाली देते हैं साहब...', CMO पर कर्मचारियों का आरोप, अधिकारी का पलटवार