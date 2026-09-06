/परिजनों को घर में किया बंद...पीट-पीटकर हत्या कर शव को श्मशान में जलाया, खेत में छिपी नातिन ने बयां किया आंखों देखा खौफ; जादू-टोने की शक में उजाड़ा परिवार

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दंतेवाड़ा के अरनपुर थाना क्षेत्र के पोरोपरिया गांव से अंधविश्वास और अफवाह से जुड़ी हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि गांव में लगातार हो रही मौतों के लिए एक युवक को जिम्मेदार मानते हुए ग्रामीणों के बीच जादू-टोना करने की अफवाह फैल गई. इसी शक में बीते 1 सितंबर को जोगा मंडावी के साथ कथित तौर पर डंडे, लाठी और पत्थरों से मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई. आरोप यहीं खत्म नहीं होते, हत्या के बाद शव को गांव के ही श्मशान घाट ले जाकर जला दिया गया. घटना के बाद अरनपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है.
मामला पोरोपरिया गांव के पटेलपारा का है. ग्रामीणों के मुताबिक, गांव में पिछले कुछ समय से बीमारियों के चलते लगातार लोगों की मौत हो रही थी. बीते सप्ताह एक शिशु की भी मौत हुई. इसके बाद इन मौतों को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. इसी बीच जादू-टोने की अफवाह फैलने लगी और कुछ लोगों ने इन घटनाओं के पीछे जोगा मंडावी को जिम्मेदार मान लिया. बताया जा रहा है कि गांव में पंडुम के दिन बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए थे. इसी दौरान जादू-टोने के कारण गांव में मौत होने की बात तेजी से फैल गई.
1 सितंबर को घेर की मारपीट
आरोप है कि इसके अगले दिन यानी 1 सितंबर को कुछ ग्रामीणों ने जोगा मंडावी को घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. डंडे, लाठी और पत्थरों से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई. इसके बाद शव को श्मशान घाट ले जाकर जला दिया गया. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया. बताया जा रहा है कि मृतक के परिजन किसी तरह 3 सितंबर को अरनपुर थाना पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी.
9 साल की बच्ची बनी चश्मदीद
इस पूरे मामले में एक नौ साल की बच्ची का बयान भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि घटना के दौरान मृतक के परिजनों को कथित तौर पर घर के अंदर बंद कर दिया गया था. वहीं जोगा मंडावी की नौ वर्षीय नातिन जुली ने घटना को अपनी आंखों से देखने का दावा किया है. बताया गया कि घटना के समय डरकर बच्ची पास के बाजरे के खेत में छिप गई थी. बच्ची के मुताबिक, कई लोगों ने उसके नाना के साथ मारपीट की और बाद में शव को श्मशान घाट ले जाकर जला दिया.
फरार आरोपी की तलाश
घटना की जानकारी मिलने के बाद अरनपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. मामले में पुलिस ने कोसा मंडावी, नंदा मंडावी, नंदा कवासी, आयता कवासी और हिड़मा बारसे को गिरफ्तार किया है. वहीं भीमा मंडावी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है. एएसपी दंतेवाड़ा जितेंद्र खुटे के मुताबिक, मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. पुलिस के मुताबिक, हत्या की वजह अंधविश्वास और जादू-टोने का शक सामने आया है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अंधविश्वास से दूर रहें और किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास करने के बजाय जागरूकता और कानून का सहारा लें.
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