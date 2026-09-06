/परिजनों को घर में किया बंद...पीट-पीटकर हत्या कर शव को श्मशान में जलाया, खेत में छिपी नातिन ने बयां किया आंखों देखा खौफ; जादू-टोने की शक में उजाड़ा परिवार

फरार आरोपी की तलाश

घटना की जानकारी मिलने के बाद अरनपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. मामले में पुलिस ने कोसा मंडावी, नंदा मंडावी, नंदा कवासी, आयता कवासी और हिड़मा बारसे को गिरफ्तार किया है. वहीं भीमा मंडावी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है. एएसपी दंतेवाड़ा जितेंद्र खुटे के मुताबिक, मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. पुलिस के मुताबिक, हत्या की वजह अंधविश्वास और जादू-टोने का शक सामने आया है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अंधविश्वास से दूर रहें और किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास करने के बजाय जागरूकता और कानून का सहारा लें.