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परिजनों को घर में किया बंद...पीट-पीटकर हत्या कर शव को श्मशान में जलाया, खेत में छिपी नातिन ने बयां किया आंखों देखा खौफ; जादू-टोने की शक में उजाड़ा परिवार

दंतेवाड़ा के पोरोपरिया गांव में जादू-टोने की अफवाह के शक में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति जोगा मंडावी की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को श्मशान घाट ले जाकर जला दिया गया. मामले में अरनपुर पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है.

Edited ByPooja
Published: Sep 06, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:10 PM IST
परिजनों को घर में किया बंद...पीट-पीटकर हत्या कर शव को श्मशान में जलाया, खेत में छिपी नातिन ने बयां किया आंखों देखा खौफ; जादू-टोने की शक में उजाड़ा परिवार

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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