पीएम ग्राम सड़क योजना की खुली पोल, 3.5 करोड़ की सड़क अधूरी, ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप

कितने दिन की मजदूरी बांकी

वहीं एक अन्य ग्रामीण मंगू ने कहा, 'ठेकेदार के लोग सड़क और पुलिया का काम करा रहे थे. गांव के पुरुष और महिलाएं करीब एक महीने तक मजदूरी करने आए थे. उनसे 300 रुपये रोज देने का वादा किया गया था, लेकिन बाद में सिर्फ 200 रुपये प्रतिदिन दिए गए. वह भी पूरा भुगतान नहीं हुआ. पहले दो-दो सप्ताह में कुछ पैसे दिए गए, लेकिन काम पूरा होने के बाद कई दिनों तक ठेकेदार नहीं आया. करीब एक महीने बाद आया तो भी पूरा पैसा नहीं दिया. कई मजदूरों के 7, 8 और 10 दिन की मजदूरी आज तक बाकी है. हमने कहा कि पूरा भुगतान नहीं होगा तो हम शिकायत करेंगे और अधूरा पैसा नहीं लेंगे.