पीएम ग्राम सड़क योजना की खुली पोल, 3.5 करोड़ की सड़क अधूरी, ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप

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Dantewada PMGSY Road News: दंतेवाड़ा में नक्सलवाद कम होने के बाद विकास की नई उम्मीदें जरूर जगी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी कई सवाल खड़े कर रही है. कटेकल्याण ब्लॉक के नयानार गांव की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क इसका ताजा उदाहरण है. करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुई सड़क तीन साल बाद भी अधूरी पड़ी है. हालत यह है कि सड़क बनने से पहले ही पुलिया दबने लगी हैं और ग्रामीण ठेकेदार पर मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं.
कटेकल्याण ब्लॉक के नयानार गांव तक पहुंचने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की यह सड़क तीन साल पहले बड़े दावों के साथ शुरू हुई थी. करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना आज भी अधूरी पड़ी है. सड़क पर सिर्फ WMM गिट्टी बिछाकर काम छोड़ दिया गया है, जबकि डामरीकरण अब तक नहीं हुआ.
पुलिया एक फीट दब चुकी है
ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर बनी तीन पुलियाएं करीब एक फीट तक दब चुकी हैं. इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन निर्माण एजेंसी या विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नियमित निरीक्षण करने नहीं पहुंचता. ग्रामीणों ने निर्माण की गुणवत्ता के साथ-साथ मजदूरी भुगतान में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी का वादा किया गया था, लेकिन कई मजदूरों को सिर्फ 200 रुपये दिए गए. वहीं 15 से 20 मजदूरों और कई महिलाओं का भुगतान आज तक नहीं हुआ है.
कितने दिन की मजदूरी बांकी
वहीं एक अन्य ग्रामीण मंगू ने कहा, 'ठेकेदार के लोग सड़क और पुलिया का काम करा रहे थे. गांव के पुरुष और महिलाएं करीब एक महीने तक मजदूरी करने आए थे. उनसे 300 रुपये रोज देने का वादा किया गया था, लेकिन बाद में सिर्फ 200 रुपये प्रतिदिन दिए गए. वह भी पूरा भुगतान नहीं हुआ. पहले दो-दो सप्ताह में कुछ पैसे दिए गए, लेकिन काम पूरा होने के बाद कई दिनों तक ठेकेदार नहीं आया. करीब एक महीने बाद आया तो भी पूरा पैसा नहीं दिया. कई मजदूरों के 7, 8 और 10 दिन की मजदूरी आज तक बाकी है. हमने कहा कि पूरा भुगतान नहीं होगा तो हम शिकायत करेंगे और अधूरा पैसा नहीं लेंगे.
आधा भुगतान पहले हो चुका
उधर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मुख्य कार्यपालन अभियंता वैभव देवांगन का कहना है कि मजदूरी भुगतान की जानकारी उन्हें नहीं है. उनके मुताबिक पहले WMM का काम हुआ और बाद में पुलिया बनने से मिट्टी दब गई. बीटी यानी डामरीकरण नहीं होने के कारण ठेका निरस्त कर दिया गया है और अब री-टेंडर की प्रक्रिया चल रही है. अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया कि परियोजना का लगभग आधा भुगतान पहले ही किया जा चुका है.
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