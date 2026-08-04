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पीएम ग्राम सड़क योजना की खुली पोल, 3.5 करोड़ की सड़क अधूरी, ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप

Dantewada News: दंतेवाड़ा के नयानार गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 3.5 करोड़ रुपये की लागत से बन रही सड़क तीन साल बाद भी अधूरी है. सड़क पर केवल WMM गिट्टी बिछाई गई है, जबकि डामरीकरण नहीं हुआ. ग्रामीणों ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 04, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:21 PM IST
पीएम ग्राम सड़क योजना की खुली पोल, 3.5 करोड़ की सड़क अधूरी, ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप
Image Credit: ZEE MEDIA

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