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रक्षाबंधन से एक दिन पहले मां दंतेश्वरी को चढ़ाई गई सूत की राखी, सदियों पुरानी है दंतेवाड़ा की ये अनोखी परंपरा

बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर में सदियों से एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है. रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले दंतेवाड़ा स्थित इस मंदिर के पुजारी और सेवक देवी दंतेश्वरी को कच्चे धागे से बनी राखी पारंपरिक तरीके से अर्पित करते हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 28, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:51 AM IST
रक्षाबंधन से एक दिन पहले मां दंतेश्वरी को चढ़ाई गई सूत की राखी, सदियों पुरानी है दंतेवाड़ा की ये अनोखी परंपरा

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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