रक्षाबंधन से एक दिन पहले मां दंतेश्वरी को चढ़ाई गई सूत की राखी, सदियों पुरानी है दंतेवाड़ा की ये अनोखी परंपरा

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छत्तीसगढ़ के बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी से जुड़ी कई अनोखी परंपराएं हैं, जो सदियों से चली आ रही हैं और बस्तर की समृद्ध संस्कृति और गहरी आस्था को दर्शाती हैं. आमतौर पर लोग बस्तर की मशहूर परंपराओं जैसे दशहरा और फाल्गुन मड़ाई के बारे में जानते हैं, लेकिन दंतेवाड़ा में रक्षाबंधन से जुड़ी एक बहुत ही खास और अनोखी रस्म भी निभाई जाती है. रक्षाबंधन के त्योहार से ठीक एक दिन पहले कच्चे धागे से बनी एक खास राखी मां दंतेश्वरी को चढ़ाई जाती है. हर साल मंदिर के पुजारी और सेवक पूरी विधि-विधान, मंत्रोच्चार और गहरी श्रद्धा के साथ यह राखी मां दंतेश्वरी के चरणों में अर्पित करते हैं.
रक्षाबंधन से एक दिन पहले मां दंतेश्वरी को चढ़ाई गई राखी
800 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए गुरुवार को यानी रक्षाबंधन से एक दिन पहले मां दंतेश्वरी को कच्चे सूती धागे से बनी राखी चढ़ाई गई. इस रीति-रिवाज के कारण बस्तर में रक्षाबंधन का त्योहार बाकी जगहों से पहले मनाया गया. मंदिर में रक्षाबंधन का उत्सव मनाने के बाद ही आज गांवों और शहरों के लोग यह त्योहार मनाएंगे. परंपरा के अनुसार मंदिर के सेवादारों ने देवी के लिए राखी तैयार की और फिर महा आरती के बाद माता को चढ़ाई गई.
भाई-बहन के पवित्र प्रेम का पर्व मां दंतेश्वरी के चरणों में समर्पित
स्थानीय मान्यताओं अनुसार, रक्षाबंधन से पहले देवी को राखी चढ़ाने का अर्थ है भाई-बहन के इस पवित्र त्योहार और सुरक्षा के गंभीर संकल्प को देवी के चरणों में समर्पित करना. इस रस्म के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों के बीच भक्ति और उल्लास का अद्भुत माहौल छा जाता है. यह परंपरा केवल एक धार्मिक रीति-रिवाज नहीं है, बल्कि बस्तर की महान सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है. एक ऐसी विरासत जिसे स्थानीय लोगों ने पीढ़ियों से श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ संजोकर रखा है.
बस्तर की इस परंपरा की कहानी जानिए
मंदिर के पुजारियों के अनुसार, माता दंतेश्वरी बस्तर की आराध्य देवी हैं और लोग उनमें गहरी श्रद्धा और आस्था रखते हैं. रक्षाबंधन से दो दिन पहले ही मंदिर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं और रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले देवी को सूती धागे से बनी राखी चढ़ाई जाती है. मान्यता है कि ऐसा करने से सभी तरह की बाधाएं और रुकावटें दूर हो जाती हैं.
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