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रायपुर में पानी के लिए बिजली बंद, नल खुलते ही होगी कटौती, जनता को झेलनी पड़ेगी परेशानी

Raipur News: रायपुर नगर निगम ने जल संकट से निपटने के लिए 11 वार्डों में सुबह आधे घंटे की बिजली कटौती लागू करने का फैसला किया है. बिजली आपूर्ति सुबह 6:10 बजे से 6:40 बजे तक बंद रहेगी, जिससे 55 बस्तियां और कई कॉलोनियां प्रभावित होंगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 04, 2026, 06:56 AM IST
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रायपुर में पानी के लिए बिजली बंद, नल खुलते ही होगी कटौती, जनता को झेलनी पड़ेगी परेशानी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कई इलाकों में गहराते जल संकट को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने एक कड़ा फैसला लिया है. निगम के अनुसार शहर के 11 वार्डों में पानी का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए बिजली कटौती का सहारा लिया जाएगा. यह बिजली कटौती रोजाना सुबह 6:10 बजे से 6:40 बजे तक लागू रहेगी जो आमतौर पर नलों के जरिए पानी की आपूर्ति का मुख्य समय होता है. इस कदम का उद्देश्य पानी की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करना और जल संकट का समाधान करना है. इस फैसले से लगभग 55 बस्तियों और कई प्रमुख आवासीय कॉलोनियों के प्रभावित होने की उम्मीद है.

आज से लागू करने की तैयारी
निगम आयुक्त ने इस संबंध में बिजली विभाग को औपचारिक पत्र भेज दिया है, जिसमें अलग-अलग फीडरों को चिन्हित कर आधे घंटे के लिए सप्लाई रोकने को कहा गया है. इसके आलाव आज से इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारियां भी चल रही हैं.

यह भी पढ़ें: भारत का 'पावर हब' कहलाता है ये शहर, जहां से पूरे देश में होती है बिजली सप्लाई

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जनता को झेलनी पड़ेगी परेशानी
इस फैसले का सीधा असर 55 बस्तियों और कई बड़ी कॉलोनियों पर पड़ेगा. हालांकि प्रशासन इसे एक समाधान के तौर पर देख रहा है, लेकिन आम जनता को सुबह के व्यस्त समय में बिजली कटौती के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. नागरिकों ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या पानी के वितरण में सुधार के लिए कोई तकनीकी विकल्प खोजने के बजाय, बिजली काट देना ही सचमुच एकमात्र बचा हुआ उपाय है. 

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