दीपक बैज की टीएस सिंहदेव को सलाह, 'दिल्ली में करें काम, छत्तीसगढ़ में युवाओं को मिले मौका'

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर फिलहाल हलचल तेज नजर आ रही है. कुछ दिनों पहले सीनियर नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी अध्यक्ष पद पर दावेदारी की थी. जबकि शुक्रवार को वर्तमान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने को टीएस सिंहदेव के दिल्ली में काम करने की सलाह दी है. जिसके बाद फिलहाल राजनीतिक माहौल गर्माता दिख रहा है. बीजेपी के नेता इस मामले को कांग्रेस की अंतर्कलह से जोड़कर तंज कस रहे हैं. वहीं इस मामले में अब तक कांग्रेस के दूसरे सीनियर नेताओं की प्रतिक्रिया नहीं आई है.

टीएस बाबा अनुभवी नेता: दीपक बैज

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से संगठन और नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने टीएस सिंहदेव को लेकर बड़ी बात कही है. दीपक बैज का कहना है कि टीएस सिंहदेव राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं और उन्हें दिल्ली में जाकर पार्टी के लिए काम करना चाहिए. टीएस बाबा कांग्रेस के सीनियर और एक्सपीरिंयस नेताओं में शामिल हैं. वह कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य रह चुके हैं. इसके अलावा वे तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्यों में पार्टी प्रभारी की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं. बैज ने कहा कि पार्टी नेतृत्व जिस भी जिम्मेदारी के लिए उन्हें आगे करता है, सिंहदेव उसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाते हैं. ऐसे में उनका अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के लिए ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है.'

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छत्तीसगढ़ में युवाओं को मिले मौका

दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ संगठन में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी जोर दिया. छत्तीसगढ़ में कई युवा नेता सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और पार्टी को उन्हें अवसर देना चाहिए. हालांकि बैज ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी वरिष्ठ और युवा नेताओं को साथ लेकर संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है. दीपक बैज के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में फिलहाल सियासत होती दिख रही है.

टीएस सिंहदेव ने दिया था बड़ा बयान

दरअसल, हाल ही में एक इंटरव्यू में टीएस सिंहदेव ने कहा था कि यदि पार्टी उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी देती है तो वे इसे स्वीकार करेंगे. उनके इस बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और संगठनात्मक फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं. अब दीपक बैज के ताजा बयान को भी उसी राजनीतिक संदर्भ में देखा जा रहा है. राजनीतिक गलियारों में इसे कांग्रेस संगठन के भीतर चल रही रणनीतिक चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आगामी रणनीति, संगठन विस्तार और नेतृत्व की भूमिका को लेकर लगातार मंथन जारी है. ऐसे समय में दीपक बैज और टीएस सिंहदेव के बयान पार्टी के भीतर नई राजनीतिक हलचल पैदा कर रहे हैं.

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