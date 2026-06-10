राज्य चुनें
Janjgir Champa Crime News: जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में उधारी के पैसे मांगना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया. महज 10 हजार रुपये के विवाद में आरोपी ने टांगी से हमला कर पीड़ित का कान काट दिया. जानकारी के मुताबिक, पीड़ित रघुनंदन पाण्डेय ने आरोपी शनि केंवट को मकान निर्माण के लिए 10 हजार रुपये उधार दिए थे. जब उसने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी भड़क गया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा. इसके बाद आरोपी ने टांगी से हमला कर दिया, जिससे पीड़ित का दाहिना कान कट गया.
घटना की सूचना मिलते ही अकलतरा पुलिस हरकत में आई और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त टांगी भी बरामद कर ली है. फिलहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.
उधार के पैसे मांग ने पर हमला
शिकायतकर्ता रघुनंदन प्रसाद पांडे ने दिवाली से पहले अपने परिचित शनि केवट को घर बनाने में मदद के लिए 10,000 उधार दिए थे. 8 जून की रात जब रघुनंदन ने पैसे वापस मांगे, तो शनि केवट भड़क गया और गाली-गलौज करने लगा. आरोपी शनि केवट रघुनंदन के घर गया उसे जान से मारने की धमकी दी और लोहे की कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया. रघुनंदन को गंभीर चोटें आईं, जिसमें उसका दाहिना कान कटकर अलग हो गया.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अकलतरा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और घटना के 24 घंटे के भीतर 45 वर्षीय आरोपी शनि केवट को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के पास से हमले में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट