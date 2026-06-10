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10 हजार रुपये मांगना पड़ा भारी... टांगी से काट दिया कान, जांजगीर-चांपा में खौफनाक वारदात

Janjgir Champa Crime News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में 10000 रुपए की उधारी को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. पैसे वापस मांगने पर आरोपी ने गुस्से में आकर टांगी से हमला कर दिया, जिससे पीड़ित का दाहिना कान कट गया.

Written ByPooja
Published: Jun 10, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:11 AM IST
10 हजार रुपये मांगना पड़ा भारी... टांगी से काट दिया कान, जांजगीर-चांपा में खौफनाक वारदात

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Pooja

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पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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