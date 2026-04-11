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टमाटर की खेत में घुसे मवेशी, तो बेटे ने पिता को मार डाला, लाठी-डंडों से पीट-पीटकर की हत्या

Balrampur News: बलरामपुर जिले में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी. विवाद की वजह टमाटर की फसल की निगरानी में लापरवाही थी. आरोपी बेटा इस बात से नाराज था कि खेत में मवेशियों के घुसने से फसल को नुकसान पहुंचा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 11, 2026, 01:50 PM IST
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टमाटर की खेत में घुसे मवेशी, तो बेटे ने पिता को मार डाला, लाठी-डंडों से पीट-पीटकर की हत्या

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कुशमी थाना क्षेत्र अंतर्गत राता सिल्ली गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. रिपोर्टों के अनुसार पिता और बेटे के बीच टमाटर की खेती की देखरेख को लेकर विवाद चल रहा था. खेत में मवेशियों के घुस जाने से फसल को नुकसान पहुंचा, जिससे आरोपी बेटा गुस्से से आग-बबूला हो गया. गुस्से में आकर उसने अपने पिता पर लाठियों और डंडों से हमला कर दिया, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद आरोपी ने स्थिति को सामान्य दिखाने के लिए अपने पिता को घर में बिस्तर पर लिटा दिया. हालांकि पुलिस ने जांच शुरू की, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान सामने आने के बाद हत्या का खुलासा हुआ. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

खेत में मवेशी घुसने पर हुआ खौफनाक विवाद
रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी बेटा अपने खेत में उग रही टमाटर की फसल को लेकर बेहद नाराज था. उसे पता चला कि ठीक से निगरानी न होने के कारण आवारा मवेशी खेत में घुस आए थे और उन्होंने फसल को भारी नुकसान पहुंचाया था. इससे आग-बबूला होकर वह गुस्से से बेकाबू हो गया और बिना कुछ सोचे-समझे, लाठियों और डंडों से अपने पिता पर जानलेवा हमला कर दिया.

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हमला करने के बाद बिस्तर पर लिटा दिया
पुलिस ने बताया कि पिता की मौत गंभीर पिटाई के कारण लगी चोटों की वजह से हुई. अपने अपराध को छिपाने की कोशिश में आरोपी ने एक शातिर चाल चली. उसने अपने पिता के शव को घर में बिस्तर पर लिटा दिया, ताकि ऐसा लगे कि उनकी मौत स्वाभाविक थी. हालांकि परिस्थितियों को संदिग्ध पाते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर के अंदरूनी हिस्सों में चोटें और शारीरिक हमले के निशान होने की पुष्टि हुई, जिससे बाद में हत्या का खुलासा हुआ. पुलिस ने आरोपी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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