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असम में डिप्टी सीएम का चला जादू, लखीमपुर लोकसभा की 8 सीटों पर बीजेपी की बड़ी जीत, दी बधाई

Deputy CM Arun Sao: उप मुख्यमंत्री मअरुण साव ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी-एनडीए की जीत को मोदी नेतृत्व और विकास पर जनता के भरोसे का परिणाम बताया. असम में लगातार तीसरी जीत को उन्होंने स्थिर और विकासशील सरकार की मुहर कहा.

Written By  SHAILENDRA SINGH THAKUR|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 04, 2026, 11:11 PM IST
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Chhattisgarh Deputy CM Arun Sao
Chhattisgarh Deputy CM Arun Sao

Chhattisgarh Deputy CM Arun Sao: उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा-एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के विकास मॉडल पर भरोसा जताया है और ‘सोनार बांग्ला’ के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है. वहीं, असम में लगातार तीसरी जीत को जनता द्वारा डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों पर मुहर बताया.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा-एनडीए की जीत पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि यह जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास और समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम है. साथ ही उन्होंने बताया कि असम के लखीमपुर लोकसभा प्रभार क्षेत्र में भाजपा के सभी प्रत्याशी विजयी हुए हैं.

यह राष्ट्रहित की जीत
साव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को सम्मान देते हुए भाजपा पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रवीन्द्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन धरती के गौरव को पुनर्स्थापित करने और ‘सोनार बांग्ला’ के संकल्प को साकार करने के लिए भाजपा पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेगी. उन्होंने इस जीत को कार्यकर्ताओं के त्याग, समर्पण और संघर्ष का परिणाम बताते हुए इसे राष्ट्रहित की जीत कहा.

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जनता ने नकार दिया
असम विधानसभा चुनाव को लेकर साव ने कहा कि राज्य की जनता ने लगातार तीसरी बार भाजपा को समर्थन देकर विकास और स्थिर नेतृत्व पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि असम की जनता ने कांग्रेस की नकारात्मक और तुष्टिकरण की राजनीति को नकार दिया है, और यह जीत विकसित असम के निर्माण में महत्वपूर्ण साबित होगी.

संकल्प की जीत हुई
साव ने बताया कि उन्होंने असम की 9 विधानसभा क्षेत्रों में गली-गली और गांव-गांव जाकर जनसमर्थन जुटाया. उन्होंने इस जीत को कांग्रेसी षड्यंत्र और देशविरोधी विचारों के खिलाफ जनता के संकल्प की जीत बताया. साथ ही उन्होंने पुडुचेरी में भाजपा-एनडीए की जीत पर भी बधाई देते हुए विश्वास जताया कि राज्य विकास के नए आयाम स्थापित करेगा.

आठों की जीत दर्ज
उप मुख्यमंत्री साव को भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने असम के लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रभार दिया था, जहां भाजपा के सभी आठों प्रत्याशियों ने प्रचंड मतों से जीत दर्ज की. इनमें धेमाजी से डॉ. रनोज पेगू, जोनाई से भुवन पेगू, सिसिरबोरगांव से जीवन गोगोई, लखीमपुर से मानव डेका, ढकुआखाना से नबा कुमार दलई, डुमडुमा से रुपेश गोवाला, सदिया से बलिन चेतिया और रोंगोनदी से ऋषिराज हजारिका शामिल हैं.

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