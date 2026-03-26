'नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी...', 'RISE छत्तीसगढ़' में बोले डिप्टी सीएम, प्रदेश के विकास पर भी की चर्चा

ZEE MP-CG 'RISE Chhattisgarh': छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में Zee MPCG का खास कार्यक्रम ‘RISE छत्तीसगढ़’ आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के विकास के रोडमैप पर विस्तार से चर्चा हुई. इस दौरान जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव से सीधी बातचीत की गई. उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, नक्सलवाद और धर्मांतरण जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने जवाब और सरकार की रणनीति साझा की. आइए जानते हैं, उन्होंने क्या कहा.

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बायपास का निर्माण हो, बड़े संस्थान बिलासपुर में आएं और टूरिज्म को बढ़ावा मिले. इन सब पर हमारी सरकार पूरी सजगता के साथ काम कर रही है. शहर के अंदर और बाहर सड़कों का तेजी से निर्माण हो रहा है. जिले को जोड़ने वाली सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है. फ्लाईओवर के निर्माण की भी तैयारी चल रही है और तीन नए फ्लाईओवर को लेकर विभाग काम कर रहा है. कुल मिलाकर बिलासपुर के विकास को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है.

'विकास लगातार हो रहा है'

ZEE MP-CG के मंच पर उन्होंने हवाई सेवा को लेकर कहा कि 'जब मैं सांसद बना था, तब जनता से हवाई सेवा शुरू करने का वादा किया था और वह पूरा किया गया. अब धीरे-धीरे इसका विस्तार हो रहा है. पहले नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं थी, अब वह भी शुरू हो गई है. रनवे विस्तार और सेना की जमीन हस्तांतरण का मामला भी अंतिम चरण में है. लोग चाहते हैं कि सब काम एक साथ हो जाएं, लेकिन विकास क्रमशः होता है और लगातार आगे बढ़ रहा है.'

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'हर तरफ विकास कर रहे'

डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि सरकार की योजनाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि सत्ता में बैठे लोगों की सोच कैसी है. अगर सोच जनकल्याण और विकास की होगी, तो शौचालय, आवास, आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं बनेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम आदमी को लगा कि पहली बार सरकार उसकी चिंता कर रही है. विकास की सोच होगी, तो एयरवेज और रोडवेज दोनों का विस्तार होगा.

एक-एक वादा पूरा कर रहे

आगे बताया कि हमने 2023 में जो वादे किए थे, उन्हें एक-एक करके पूरा कर रहे हैं. सरकार गरीबों और वंचितों के लिए होती है. किसी गरीब का आवास रोक देना सही नहीं है. हमने उनके दर्द को समझा और योजनाओं को आगे बढ़ाया. प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही हैं.

नक्सलवाद पर क्या कहा?

उन्होंने कहा कि हमने नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है. हमारे सुरक्षा बल दुर्गम इलाकों में जाकर कार्रवाई कर रहे हैं. पिछले कुछ सालों में कई नक्सली मारे गए, गिरफ्तार हुए और कई ने आत्मसमर्पण किया है. बड़े नक्सली भी अब हथियार छोड़कर संविधान का रास्ता अपना रहे हैं. यह सरकार की नीति, रणनीति और मजबूत इच्छाशक्ति का परिणाम है.

धर्मांतरण कानून पर बयान

डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने वादा किया था कि धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे और उसे लागू भी किया. छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में धर्मांतरण की समस्या बढ़ रही थी, जिससे सामाजिक तनाव पैदा हो रहा था. पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब सरकार कार्रवाई कर रही है. लगातार मामले सामने आ रहे हैं और उन पर सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं.

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