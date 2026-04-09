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'बंगाल में तानाशाही से जनता त्रस्त...', 'दीदी' के खिलाफ डिप्टी सीएम ने खोला मोर्चा, कहा- 'युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही ममता सरकार'

CG Deputy CM on Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. डिप्टी सीएम अरुण साव ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि, बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी है. वहीं उन्होंने असम चुनाव पर क्या-कुछ कहा है, आइए जानते हैं. 

Edited By:  Manish kushawah|Reported By: SHAILENDRA SINGH THAKUR|Last Updated: Apr 09, 2026, 04:44 PM IST
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CG Deputy CM on Mamata Banerjee
CG Deputy CM on Mamata Banerjee

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां जोरों शोरों पर हैं. अप्रैल महीने की 23 और 29 तारीख को मतदान होना है और 5 मई को नतीजे आने हैं. लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी माहौल गरमाता जा रहा है. वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है. बीजेपी का दावा है, कि बंगाल की जनता अब परिवर्तन होने जा रहा है. बता दें कि इस बार बीजेपी ने बंगाल चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है, कि पश्चिम बंगाल में माहौल पूरी तरह से बदल चुका है. 

वहीं बिलासपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ की डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता पूरी ताकत और क्षमता के साथ चुनाव के मैदान में खड़ा है. बंगाल की जनता ममता बनर्जी की तानाशाही से त्रस्त और परेशान हो चुकी है. उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार से वहां कानून का राज नहीं है. इसके अलावा, बंगाल में माताएं-बहनें सुरक्षित नहीं है. इतना ही नहीं नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में भी परिवर्तन की हवा चल रही है और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है.

असम चुनाव पर क्या बोले?
वहीं असम चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि असम में 126 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है. लखीमपुर लोकसभा के 9 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी. पिछले दो ढाई महीनों से लगातार वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी के लिए काम किया और आज जब कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बात हुई तो पता चला कि मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है. वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में भारी उत्साह बना हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि निश्चित रूप से इतिहास बनने जा रहा है, असम में तीसरी बार BJP NDA की सरकार बनने वाली है.

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