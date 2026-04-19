देवर-भाभी ने जीजा को बुलाया घर, फिर रात 11 बजे किया ऐसा कांड, जिसे देख हर कोई सन्न

Chhattisgarh Devar Bhabhi News: जशपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां छोटे साले और भाभी ने मिलकर अपने ही जीजा की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामला कोतबा चौकी क्षेत्र के फरसाटोली गांव का है.

मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक मुरली राम यादव का अपने ही गांव फरसाटोली की सोनिया यादव से प्रेम विवाह हुआ था, जिस कारण ससुराल पक्ष के साथ उसका हमेशा विवाद होता रहता था. 30 मार्च को बेटे के जन्मदिन के बाद, मृतक की पत्नी अपने मायके केक पहुंचाने गई थी. इसी दौरान देर रात करीब 11 बजे मुरली राम भी नशे की हालत में ससुराल पहुंचा, जहां उसका विवाद छोटे साले शिवकुमार यादव और भाभी मिथिला यादव से हो गया.

लात-घूसों से किया था हमला

इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों आरोपियों ने मिलकर मुरली राम को जमीन पर पटक दिया और उसके सीने व पेट पर लात-घूंसों से हमला किया. वहीं, मिथिला यादव ने डंडे से भी उसकी पिटाई की. मृतक की पत्नी के बीच बचाव करने के बाद दोनों आरोपियों ने उसे छोड़ दिया. घटना के बाद घायल मुरली राम घर लौट गया, लेकिन अगले दिन तबीयत बिगड़ने पर उसे कोतबा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे ओडिशा के सुंदरगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया.

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न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल

इलाज के दौरान 4 अप्रैल को उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सीने में गंभीर चोट बताया गया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पर्याप्त सबूत मिलने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल डंडा भी बरामद कर लिया है.

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