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महंगाई का एक और तगड़ा झटका, छत्तीसगढ़ में देवभोग दूध हुआ महंगा, 59 रुपये में मिलेगा 1 लीटर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की आम जनता को बढ़ती कीमतों से एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि देवभोग ब्रांड का दूध महंगा हो गया है. NDDB ने दूध सहित कई डेयरी उत्पादों की कीमतों में बदलाव किया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 31, 2026, 02:02 PM IST
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महंगाई का एक और तगड़ा झटका, छत्तीसगढ़ में देवभोग दूध हुआ महंगा, 59 रुपये में मिलेगा 1 लीटर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में दूध उपभोक्ताओं को बढ़ती कीमतों से एक और झटका लगा है. नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) ने 'देवभोग' ब्रांड के दूध और अन्य डेयरी उत्पादों की कीमतें बदल दी हैं. नई दरों के मुताबिक आम देवभोग दूध की कीमत में ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. अब ग्राहकों को यह दूध ₹57 की जगह ₹59 प्रति लीटर के हिसाब से खरीदना होगा.

इसके साथ ही गोरस दूध की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है. नई दरों के अनुसार गोरस दूध अब ₹58 प्रति लीटर की दर से उपलब्ध होगा. कीमतों में यह बढ़ोतरी राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में लागू की गई है. कीमतों में यह बदलाव डेयरी क्षेत्र से जुड़ी बढ़ती लागत और खर्चों को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी
बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए NDDB ने देवभोग रेगुलर दूध की कीमत में सीधे ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. इस मूल्य वृद्धि के बाद उपभोक्ताओं को अब देवभोग दूध के लिए ₹59 प्रति लीटर का भुगतान करना होगा, जो पहले उन्हें ₹57 प्रति लीटर की दर से उपलब्ध था.  दूध के साथ-साथ अन्य डेयरी उत्पादों की कीमतों में भी मामूली फेरबदल किया गया है.

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किचन का बजट बिगड़ा
दूध रोजमर्रा की जरूरत की एक मुख्य चीज है. इसलिए इसकी कीमत में बढ़ोतरी का आम लोगों के घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ेगा. खासकर मध्यम और निम्न-आय वर्ग के परिवारों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है. रोजमर्रा की ज़िंदगी में दूध की अहमियत को देखते हुए सुबह की चाय से लेकर बच्चों के पोषण तक इस फैसले का घर चलाने वाली महिलाओं के मासिक बजट पर असर पड़ना तय है. दूध की ये नई दरें छत्तीसगढ़ के शहरी और ग्रामीण, दोनों इलाकों के बाजारों में लागू कर दी गई हैं.

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