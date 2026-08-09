/₹15 करोड़ की लागत से बनेगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, राजनांदगांव को मिली करोड़ों की सौगात

जरूरी सुविधाओं पर भी दिया गया जोर

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि राजनांदगांव के हर वार्ड में जरूरी सुविधाओं को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है. नगर निगम के जरिए शहर के अलग-अलग हिस्सों में सड़क, नाली और दूसरे विकास कार्य कराए जा रहे हैं. इसके अलावा तालाबों के सौंदर्यीकरण और संवर्धन पर भी काम किया जा रहा है, ताकि शहर की सुविधाओं के साथ-साथ यहां के सार्वजनिक स्थानों को भी बेहतर बनाया जा सके.