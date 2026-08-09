/₹15 करोड़ की लागत से बनेगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, राजनांदगांव को मिली करोड़ों की सौगात

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Rajnandgaon Development News: राजनांदगांव शहर के विकास को लेकर आज का दिन खास रहा. प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उपमुख्यमंत्री अरुण साव की मौजूदगी में शहर को करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात मिली. करीब 43 करोड़ 76 लाख रुपये की लागत से होने वाले अलग-अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया. इन कामों से शहर के कई वार्डों में सड़क, नाली, बिजली और दूसरी जरूरी सुविधाएं बेहतर होंगी. कार्यक्रम के दौरान करीब 15 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 2000 सीटर ऑडिटोरियम का भी भूमि पूजन किया गया.
इन विकास कार्यों में शहर के अलग-अलग वार्डों की सड़क और नाली से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के साथ ही तालाबों के सौंदर्यीकरण और संवर्धन का काम भी शामिल है. कई जगहों पर सीसी रोड और डामरीकरण कराया जाएगा, जिससे लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी. वहीं, नाली निर्माण और बिजली व्यवस्था से जुड़े कामों से भी शहर की बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी. इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद शहर के अलग-अलग इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है.
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम
कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण करीब 15 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला 2000 सीटर ऑडिटोरियम भी शामिल है. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम होगा. इसके बनने के बाद राजनांदगांव में बड़े सांस्कृतिक, सामाजिक और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी. इससे शहर में होने वाले कार्यक्रमों को बेहतर जगह मिल सकेगी. साथ ही, बड़े आयोजनों के लिए लोगों को दूसरी जगहों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और शहर को एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है.
जरूरी सुविधाओं पर भी दिया गया जोर
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि राजनांदगांव के हर वार्ड में जरूरी सुविधाओं को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है. नगर निगम के जरिए शहर के अलग-अलग हिस्सों में सड़क, नाली और दूसरे विकास कार्य कराए जा रहे हैं. इसके अलावा तालाबों के सौंदर्यीकरण और संवर्धन पर भी काम किया जा रहा है, ताकि शहर की सुविधाओं के साथ-साथ यहां के सार्वजनिक स्थानों को भी बेहतर बनाया जा सके.
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