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₹15 करोड़ की लागत से बनेगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, राजनांदगांव को मिली करोड़ों की सौगात

Rajnandgaon News: राजनांदगांव में करीब 43 करोड़ 76 लाख रुपये के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया है. विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और डिप्टी सीएम अरुण साव की मौजूदगी में सड़क, नाली, बिजली और तालाबों से जुड़े काम शुरू होंगे.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 09, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:31 PM IST
₹15 करोड़ की लागत से बनेगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, राजनांदगांव को मिली करोड़ों की सौगात
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