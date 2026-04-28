मंदिर की 900 सीढ़ियां चढ़ते ही श्रद्धालु ने तोड़ा दम, माता के दर्शन से ही पहले सिधारे स्वर्ग!

cg news: मंदिर दर्शन करने पहुंचे एक श्रद्धालु की अचानक मौत हो गई. युवक अपने परिवार के साथ बचरा पोड़ी से माता के दर्शन के लिए कुदरगढ़ धाम पहुंचा था, मंदिर तक पहुंचने के लिए बनी करीब 900 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए
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surajpur news: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां मंदिर दर्शन करने पहुंचे एक श्रद्धालु की अचानक मौत हो गई. युवक अपने परिवार के साथ बचरा पोड़ी से माता के दर्शन के लिए कुदरगढ़ धाम पहुंचा था, मंदिर तक पहुंचने के लिए बनी करीब 900 सीढ़ियां चढ़ते समय वह मंदिर के पास पहुंचते ही अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. कुदरगढ़ धाम से एक हफ्ते में दूसरी मौत का मामला सामने आया है.
900 सीढ़ियां चढ़ते निकले प्राण
मामला सूरजपुर के प्रसिद्ध कुदरगढ़ धाम से है जहां एक श्रद्धालु ने माता के दरबार पहुंचते ही अपने प्राण त्याग दिए. युवक अपने परिवार के साथ माता के दर्शन करने पहुंचा था. माता के दर्शन के लिए उसने900 सीढ़ियों की चढ़ाई की और मंदिर के पास पहुंचते ही वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा. घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत युवक को संभालने की कोशिश की और उसे पानी पीलाकर नीचे लेकर आए.
हार्ट अटैक से हुई मौत
युवक को जब नीचे डॉक्टर के पास लाया गया तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. प्राथमिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि भीषण गर्मी और अधिक थकान के कारण युवक को हार्ट अटैक आया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. कुदरगढ़ धाम में बीते एक हफ्ते के भीतर यह दूसरी मौत का मामला सामने आया है, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं.
जांच में जुटी पुलिस
सूचना मिलते ही कुदरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस के अनुसार मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. हफ्तेभर में हुई दूसरी मौत ने लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया है. ऐसे में लोगों से अपील की जाती है कि वे इस चिलचिलाती गर्मी में खुद का ध्यान रखें.
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