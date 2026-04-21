पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 192 आरक्षकों का एक साथ तबादला, देखें लिस्ट

Dhamtari Police Transfers: धमतरी जिले में मंगलवार को पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया. करीब एक साल से एक ही स्थान पर पदस्थ 192 आरक्षकों के तबादले किए गए हैं. इस सूची में 31 महिला आरक्षक और जिला रिजर्व गार्ड (DRG) के 17 जवान भी शामिल हैं. यह आदेश पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार द्वारा जारी किया गया. स्थानांतरित कर्मचारियों को जिले के विभिन्न थाने भखारा, नगरी, सिहावा, अर्जुनी, कुरूद, मगरलोड, धमतरी, रुद्री सहित कई पुलिस चौकियों और रक्षित केंद्र में कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी दो अलग-अलग आदेशों में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी कर्मियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए तैनाती स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करना होगा. सूत्रों के अनुसार, यह कदम उन कांस्टेबलों का तबादला करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात थे, साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए भी है. विभाग ने यह संकेत दिया है कि अब उसके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाएगी. इस फैसले के बाद उन कर्मियों के बीच भी एक तरह की घबराहट देखी जा रही है, जिन्होंने स्थानीय स्तर पर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी थी.

एक साल में पहली बड़ी तबादला सूची

बता दें कि एक साल के अंदर धमतरी जिले में कांस्टेबल के ट्रांसफर की यह पहली बड़ी लिस्ट है. इससे पहले ट्रांसफर सिर्फ सीमित पैमाने पर ही किए जाते थे, जो मुख्य रूप से खास शिकायतों पर आधारित होते थे. इस बार की गई बड़ी कार्रवाई को एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार के लिए उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है.

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एकेडमिक सेशन खत्म होने के बाद जारी की गई लिस्ट

डिपार्टमेंट ने इस बात का भी खास ध्यान रखा है कि इन ट्रांसफर के समय से कर्मचारियों के परिवारों पर बुरा असर न पड़े. खासकर उनके बच्चों की पढ़ाई पर. यह लिस्ट एकेडमिक सेशन खत्म होने के बाद जारी की गई, ताकि कर्मचारियों को उनकी नई पोस्टिंग में एडजस्ट करने में आसानी हो. पुलिस सुपरिटेंडेंट की इस पहल को डिपार्टमेंट के अंदर बैलेंस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मनोबल बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. उम्मीद है कि आने वाले समय में इस कदम से पुलिसिंग सिस्टम और भी असरदार होगा.

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