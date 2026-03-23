साल में सिर्फ 5 घंटे के लिए खुलता है माता का यह अनोखा मंदिर, बिना माचिस जलती है ज्योत!

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के धमतरी और गरियाबंद ज़िलों की सीमा पर घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित निरई माता मंदिर भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र है. यह मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं और रहस्यमयी मान्यताओं के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध है. यह मंदिर साल में केवल एक बार चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार को खुलता है, जब हज़ारों भक्त यहां पूजा-अर्चना करने आते हैं. ऐसी मान्यता है कि यहां एक पवित्र ज्योति अपने आप प्रज्वलित होती है और इस मंदिर में मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

अपने आप जलती है ज्योत

धमतरी ज़िले के मगरलोड क्षेत्र के ऊबड़-खाबड़ इलाके में मां निरई माता के प्रति अगाध श्रद्धा की लहर उमड़ती रहती है. भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूर-दूर से यहां खिंचे चले आते हैं. ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान इस स्थान पर एक पवित्र ज्योति अपने आप प्रज्वलित हो उठती है. इस मंदिर की एक अनोखी विशेषता यह है कि देवी मां का गर्भगृह साल में केवल एक बार विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार को खुलता है, वह भी मात्र पांच घंटों के लिए ही दर्शन हेतु उपलब्ध रहता है.

महिलाओं का प्रवेश वर्जित

बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों के बीच मां निराई माता का मंदिर स्थापित किया गया था. बैगा समुदाय के एक पुजारी की समर्पित सेवा से प्रसन्न होकर देवी उन पर अपना मातृवत स्नेह बरसाती थीं. वे उन्हें स्नान भी कराती थीं और भोजन भी कराती थीं. हालांकि, पुजारी की पत्नी के मन में उपजे संदेह के कारण देवी क्रोधित हो गईं. परिणामस्वरूप उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि अब कोई भी स्त्री उन्हें कभी न देखे. यही कारण है कि इस मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है. नतीजतन उन्हें न तो मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है और न ही किसी भी अनुष्ठान या पूजा-पाठ में भाग लेने की. यहां केवल पुरुष ही पूजा-पाठ की रस्में निभाते हैं.

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माता को चढ़ाई जाती हैं ये चीजें

महिलाओं के लिए इस मंदिर का प्रसाद ग्रहण करना भी पूरी तरह से वर्जित है. ऐसा करने से किसी प्रकार का दुर्भाग्य आने की मान्यता है. देवी के दर्शन विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार को करने की प्रथा है. हालांकि मंदिर में हर दिन भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रि के पहले रविवार को यहां उत्सव जैसा, मेले जैसा माहौल देखने को मिलता है. लोग दूर-दूर से इस पवित्र स्थल पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं. निरई माता के दर्शन करने से पहले भक्तों को अपनी बेल्ट, कोई भी लाल रंग का वस्त्र और अपना तिलक हटाना अनिवार्य होता है. इसके अलावा देवी को सिंदूर, सुहाग की वस्तुएं, श्रृंगार , कुमकुम, गुलाल और बंधन जैसी चीज़ें अर्पित नहीं की जातीं. इसके विपरीत, देवी को नारियल और अगरबत्तियां चढ़ाकर प्रसन्न किया जाता है.