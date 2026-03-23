Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3150814
Chhattisgarhसाल में सिर्फ 5 घंटे के लिए खुलता है माता का यह अनोखा मंदिर, बिना माचिस जलती है ज्योत!

साल में सिर्फ 5 घंटे के लिए खुलता है माता का यह अनोखा मंदिर, बिना माचिस जलती है ज्योत!

Dhamtari News: धमतरी और गरियाबंद की सीमा पर स्थित मां निरई माता का मंदिर अपनी अनूठी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है. यह मंदिर साल में केवल एक बार, चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार को सुबह 4 से 9 बजे तक खुलता है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 23, 2026, 01:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साल में सिर्फ 5 घंटे के लिए खुलता है माता का यह अनोखा मंदिर, बिना माचिस जलती है ज्योत!

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के धमतरी और गरियाबंद ज़िलों की सीमा पर घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित निरई माता मंदिर भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र है. यह मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं और रहस्यमयी मान्यताओं के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध है. यह मंदिर साल में केवल एक बार चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार को खुलता है, जब हज़ारों भक्त यहां पूजा-अर्चना करने आते हैं. ऐसी मान्यता है कि यहां एक पवित्र ज्योति अपने आप प्रज्वलित होती है और इस मंदिर में मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

अपने आप जलती है ज्योत
धमतरी ज़िले के मगरलोड क्षेत्र के ऊबड़-खाबड़ इलाके में मां निरई माता  के प्रति अगाध श्रद्धा की लहर उमड़ती रहती है. भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूर-दूर से यहां खिंचे चले आते हैं. ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान इस स्थान पर एक पवित्र ज्योति अपने आप प्रज्वलित हो उठती है. इस मंदिर की एक अनोखी विशेषता यह है कि देवी मां का गर्भगृह साल में केवल एक बार विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार को खुलता है, वह भी मात्र पांच घंटों के लिए ही दर्शन हेतु उपलब्ध रहता है.

महिलाओं का प्रवेश वर्जित
बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों के बीच मां निराई माता का मंदिर स्थापित किया गया था. बैगा समुदाय के एक पुजारी की समर्पित सेवा से प्रसन्न होकर देवी उन पर अपना मातृवत स्नेह बरसाती थीं. वे उन्हें स्नान भी कराती थीं और भोजन भी कराती थीं. हालांकि, पुजारी की पत्नी के मन में उपजे संदेह के कारण देवी क्रोधित हो गईं. परिणामस्वरूप उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि अब कोई भी स्त्री उन्हें कभी न देखे. यही कारण है कि इस मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है. नतीजतन उन्हें न तो मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है और न ही किसी भी अनुष्ठान या पूजा-पाठ में भाग लेने की. यहां केवल पुरुष ही पूजा-पाठ की रस्में निभाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

माता को चढ़ाई जाती हैं ये चीजें
महिलाओं के लिए इस मंदिर का प्रसाद ग्रहण करना भी पूरी तरह से वर्जित है. ऐसा करने से किसी प्रकार का दुर्भाग्य आने की मान्यता है. देवी के दर्शन विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार को करने की प्रथा है. हालांकि मंदिर में हर दिन भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रि के पहले रविवार को यहां उत्सव जैसा, मेले जैसा माहौल देखने को मिलता है. लोग दूर-दूर से इस पवित्र स्थल पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं. निरई माता के दर्शन करने से पहले भक्तों को अपनी बेल्ट, कोई भी लाल रंग का वस्त्र और अपना तिलक हटाना अनिवार्य होता है. इसके अलावा देवी को सिंदूर, सुहाग की वस्तुएं, श्रृंगार , कुमकुम, गुलाल और बंधन जैसी चीज़ें अर्पित नहीं की जातीं. इसके विपरीत, देवी को नारियल और अगरबत्तियां चढ़ाकर प्रसन्न किया जाता है.

TAGS

dhamtari newschhattisgarh news

Trending news

mp news
कक्षा 5वीं-8वीं का रिजल्ट जल्द, इन वेबसाइट्स पर ऐसे कर सकेंगे चेक
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का किया घेराव, मोहन कैबिनेट की बैठक, पढ़ें 23 मार्च की खबरें
bhind news
अकेली युवती को देख जाग उठी दरिंदगी, बारी-बारी से किया गैंगरेप, अंधे कत्ल का खुलासा
ratlam news
रतलाम में टला बड़ा हादसा, बेकाबू होकर नाले में गिरी एम्बुलेंस, लोगों में फैला गुस्सा
Shajapur News
शाजापुर में कुदरत का अटैक, हमले में 24 भेड़ों की मौत, 25 दिन पहले 220 की गई थी जान
Ujjain Simhastha 2028
उज्जैन सिंहस्थ 2028 से पहले अखाड़ों में दो-फाड़! रविंद्र पुरी महाराज को 8 का समर्थन
bhopal news
सीधी के नए कलेक्टर होंगे विकास मिश्रा, गुना एसपी बनीं हितिका वसल; आदेश जारी
chhatarpur news
सिविल लाइन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पन्ना रोड पर दबिश देकर पकड़ा 'Mule Account' गिरोह
Mohan Yadav
एक्शन मोड में सीएम मोहन यादव, हटाए गए सीधी कलेक्टर-गुना एसपी; जानें पूरा मामला
Sidhi news
एक्शन मोड में सीएम, औचक निरीक्षण में मिलीं शिकायतें, तो कलेक्टर-एसपी पर गिरी गाज