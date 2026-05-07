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पोते के साथ पी शराब, फिर उसी के घर जाकर दादा की कर दी हत्या, वजह जान सन्न रह जाएंगे

Dhamtari News-धमतरी में तीन दोस्तों ने मिलकर अपने एक दोस्त के दादा की चाकू मारकर हत्या कर दी. शराब के नशे में आरोपी अपने दोस्त के दादा से पैसों की मांग कर रहे थे. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 07, 2026, 02:02 PM IST
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पोते के साथ पी शराब, फिर उसी के घर जाकर दादा की कर दी हत्या, वजह जान सन्न रह जाएंगे

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के भखारा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया. यहां तीन दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त के बुजुर्ग दादा की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में दहशत और मातम का माहौल बना हुआ है. इस मामले में पुलिस ने मु्ख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. 

बाइक का हुआ एक्सीडेंट
जानकारी के अनुसार, जिस बुजुर्ग की हत्या की गई है, उसका नाम अनु निर्मलकर है. अनु निर्मलकर के नाती और उसके तीन दोस्तों ने साथ बैठकर शराब पीने की योजना बनाई थी. इसी दौरान उन्होंने और शराब लेने के लिए युवक को बाइक देकर भेजा, लेकिन रास्ते में बाइक का एक्सीडेंट हो गया. हादसे में बाइक को काफी नुकसान पहुंचा, जिसके भरपाई को लेकर विवाद शुरू हो गया. 

दादा से की पैसों की मांग
बाइक में हुए नुकसान की भरपाई को लेकर जमकर विवाद हुआ और नोंकझोंक हुई. इसके बाद गुस्से में तीनों युवक चौथे दोस्ते के घर पहुंच गए और वहां मौजूद उसके दादा अन्नू निर्मलकर से पैसों की मांग करने लगे.  आरोपी गाड़ी बनवाने के पैसे को लेकर बहस करने लगे. जब बात नहीं बनी तो नशे में धुत आरोपियों ने अपना आपा खो दिया और बुजुर्ग पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. 

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मौके पर ही हुई मौत
चाकू से किया गया हमला इतना खौफनाक था कि अन्नू निर्मलकर की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. इस हत्याकांड के बाद गांव में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले का जांच शुरू की. पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू की. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी चीकू दीवान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. 

यह भी पढ़ें-आम तोड़ने पर विवाद, दबंगों ने महिला को खेत में दौड़ा-दौड़कर बेरहमी से पीटा, FIR दर्ज

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