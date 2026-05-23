एक युवक की दो-दो पत्नियां, जब हुआ झगड़ा तो परेशान होकर टावर पर चढ़ा पति, समझाइश के बाद नीचे उतरा

Young Man Climbs on Tower-शराब के नशे में लोग अक्सर कुछ ऐसा कर बैठते हैं, जो कई बार चर्चा का विषय बन जाता है. छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां भखारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भेंड़रा में एक युवक का घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. अपनी पत्नियों से हुए विवाद के बाद युवक शराब के नशे में धुत होकर गांव के पास ही स्थित करीब 50 फीट ऊंचे हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया. युवक को इतनी ऊंचाई पर देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई.

पारिवारिक हंगामा बनी वजह

मिली जानकारी के अनुसार, भेंड़रा गांव का निवासी यादराम साहू पारिवारिक विवाद के कारण पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था. बताया जा रहा है कि यादराम की दो पत्नियां हैं, जिनके बीच अक्सर विवाद होता रहता था. इसी घरेलू कलह से तंग आकर और शराब के ज्यादा नशे में यादराम ने आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की. ग्रामीणों के अनुसार, वह पिछले दो दिनों से लगातार इसी तरह की अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था.

50 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा

भीषण गर्मी और कड़कती धूप के बीच जब ग्रामीणों ने यादराम को 50 फीट ऊंचे बिजली के टावर पर चढ़ते हुए और वहां खड़े होकर हंगामा करते हुए देखा, तो गांव में अफरा-तफरी मच गई. हाई टेंशन लाइन में दौड़ रहे हाई वोल्टेज करंट के खतरे को देखते हुए लोग सहम गे. ग्रामीणों ने अनहोनी की आशंका के चलते तुरंत उसकी सूचना भखारा थाना पुलिस को दी.

Add Zee News as a Preferred Source

सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए भखारा पुलिस बल बिना वक्त गंवाए तुरंत मौके पर पहुंचा. पुलिस ने सबसे पहले नीचे खड़े ग्रामीणों को शांत कराया और फिर टावर पर चढ़े युवक से बात करने की कोशिश की. काफी देर तक चले ड्रामे और पुलिस व स्थानीय सूझबूझ वाले लोगों की कड़ी मशक्कत और समझाइश के बाद, यादराम को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.

घंटों तक बना रहा तनाव का माहौल

शराबी युवक के इस हाई वोल्टेज ड्रामे की वजह से भेंड़रा गांव में काफी देर तक तनाव और दहशत का माहौल बना रहा. हालांकि, युवक के सुरक्षित नीचे आने के बाद प्रशासन और परिजनों ने राहत की सांस ली है. लेकिन शराब के नशे में की गई इस लापरवाही ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.(रिपोर्ट-सुभाष साहेब)

यह भी पढ़ें-जिस मकान में की थी AC फिटिंग, उसी मालिक से मांगी 15 लाख की फिरौती, फिर पुलिस ने...

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!