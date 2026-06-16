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सावधान! पैक्ड जूस पीते ही बिगड़ी 3 साल की मासूम की तबीयत, पैकेट के अंदर का नजारा देख उड़े परिजनों के होश

धमतरी जिले के मगरलोड क्षेत्र के बड़ी करेली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब तीन साल की एक मासूम बच्ची की पैक जूस पीने के बाद तबीयत बिगड़ गई. परिजनों के मुताबिक बच्ची किराना दुकान से खरीदी गई पैक जूस पी रही थी, तभी पैक के अंदर फंगस जैसी संदिग्ध वस्तु दिखाई दी.

Written BySubhash Saheb
Published: Jun 16, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:11 PM IST
सावधान! पैक्ड जूस पीते ही बिगड़ी 3 साल की मासूम की तबीयत, पैकेट के अंदर का नजारा देख उड़े परिजनों के होश

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सुभाष साहब धमतरी से रिपोर्टर हैं.

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