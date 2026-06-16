सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेजा

मामले की जानकारी मिलते ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. जांच के दौरान फ्रूटी पैक के अंदर संदिग्ध पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है. हालांकि यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि वह वस्तु वास्तव में फंगस है या कोई और पदार्थ. प्रथम दृष्टया अधिकारियों ने फंगस होने की आशंका जताई है. खाद्य निरीक्षक फणेश्वर पिथौरा ने बताया कि संबंधित उत्पाद का सैंपल जब्त कर परीक्षण के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.