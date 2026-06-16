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Dhamtari News: धमतरी जिले के मगरलोड क्षेत्र के बड़ी करेली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब तीन साल की एक मासूम बच्ची की पैक जूस पीने के बाद तबीयत बिगड़ गई. परिजनों के मुताबिक बच्ची किराना दुकान से खरीदी गई पैक जूस पी रही थी, तभी पैक के अंदर फंगस जैसी संदिग्ध वस्तु दिखाई दी. इसके कुछ देर बाद बच्ची की तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद उसे फौरन नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.
बच्ची की तबियत बिगड़ने पर जब लड़की के माता-पिता को शक हुआ, तो उन्होंने पैकेट फाड़कर देखा. अंदर जो कुछ दिखा, उसे देखकर सभी के होश उड़ गए. पैकेट के अंदर फंगस जैसी संदिग्ध वस्तु दिखाई दिया. इस नजारे ने न सिर्फ परिवार को बल्कि पूरे गांव को सदमे में डाल दिया.
सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेजा
मामले की जानकारी मिलते ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. जांच के दौरान फ्रूटी पैक के अंदर संदिग्ध पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है. हालांकि यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि वह वस्तु वास्तव में फंगस है या कोई और पदार्थ. प्रथम दृष्टया अधिकारियों ने फंगस होने की आशंका जताई है. खाद्य निरीक्षक फणेश्वर पिथौरा ने बताया कि संबंधित उत्पाद का सैंपल जब्त कर परीक्षण के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बच्ची की हालत सामान्य बताई जा रही
वहीं बच्ची को प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है. शुरुआती जांच से पता चला है कि फ्रूटी की एक्सपायरी डेट अभी नहीं निकली थी. हालांकि, जिस दुकान से जूस खरीदा गया था, उसके पास बिक्री का वैध लाइसेंस नहीं था. विभाग ने कहा है कि इस मामले में दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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