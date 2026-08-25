/31 सदस्यों के परिवार का हुक्का-पानी बंद, सामाजिक बहिष्कार का आरोप, दूसरे गांव से राशन खरीदने को मजबूर

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धमतरी जिले के भखारा थाना क्षेत्र के तर्रा गोंदी गांव में अतिक्रमण के विवाद के बाद 31 सदस्यीय परिवार के कथित सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है. परिवार का आरोप है कि बीते करीब दो वर्षों से उन्हें समाज से अलग-थलग कर दिया गया है. परिवार में बुजुर्गों, महिलाओं और 7 बच्चों समेत कुल 31 सदस्य हैं. वहीं परिवार के मुताबिक, गांव में अतिक्रमण कर मकान बनाने को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद पंचायत स्तर पर कथित तौर पर उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया.
परिवार का आरोप
समाज से बहिष्कृत परिवार के सदस्यों का कहना है कि पिछले दो सालों से उन्हें ऐसा लग रहा है, जैसे वे अपने ही गांव में कैदखाने में रह रहे हैं. मानों किसी खुली जेल में रह रहे हों. आजाद होने के बावजूद वे गुलामों जैसी जिंदगी जी रहे हैं. परिवार का आरोप है कि, सामान खरीदने के लिए उन्हें गांव की सीमा पार करके दूसरे गांव जाना पड़ता है. अगर कोई बीमार पड़ जाए, तो डॉक्टर के लिए उन्हें दूसरे गांव भागना पड़ता है.
प्रशासन से इंसाफ की गुहार
परिवार का आरोप है कि उन्हें सामाजिक आयोजनों और सामुदायिक गतिविधियों से दूर रखा जा रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मामले को लेकर लेखराम साहू और उनका परिवार अपनी फरियाद लेकर जिला प्रशासन के पास पहुंचा. परिवार ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाते हुए सामाजिक बहिष्कार खत्म कराने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. वहीं मामले में अपर कलेक्टर इंद्रा नवीन सिंह ने परिवार की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. वहीं अब देखना होगा कि अतिक्रमण के विवाद से शुरू हुआ यह मामला आखिर किस मोड़ पर पहुंचता है और प्रशासन की जांच में सामाजिक बहिष्कार के आरोप कितने सही साबित होते हैं.
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