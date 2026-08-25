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31 सदस्यों के परिवार का हुक्का-पानी बंद, सामाजिक बहिष्कार का आरोप, दूसरे गांव से राशन खरीदने को मजबूर

धमतरी के तर्रा गोंदी गांव में अतिक्रमण विवाद के बाद 31 सदस्यीय परिवार के समाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है. परिवार का आरोप है कि करीब दो साल से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों समेत उन्हें समाज से अलग रखा गया है.

Written BySubhash SahebEdited ByPooja
Published: Aug 25, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:58 PM IST
31 सदस्यों के परिवार का हुक्का-पानी बंद, सामाजिक बहिष्कार का आरोप, दूसरे गांव से राशन खरीदने को मजबूर

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Subhash Saheb

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सुभाष साहब धमतरी से रिपोर्टर हैं.

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