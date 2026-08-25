/31 सदस्यों के परिवार का हुक्का-पानी बंद, सामाजिक बहिष्कार का आरोप, दूसरे गांव से राशन खरीदने को मजबूर

प्रशासन से इंसाफ की गुहार

परिवार का आरोप है कि उन्हें सामाजिक आयोजनों और सामुदायिक गतिविधियों से दूर रखा जा रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मामले को लेकर लेखराम साहू और उनका परिवार अपनी फरियाद लेकर जिला प्रशासन के पास पहुंचा. परिवार ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाते हुए सामाजिक बहिष्कार खत्म कराने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. वहीं मामले में अपर कलेक्टर इंद्रा नवीन सिंह ने परिवार की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. वहीं अब देखना होगा कि अतिक्रमण के विवाद से शुरू हुआ यह मामला आखिर किस मोड़ पर पहुंचता है और प्रशासन की जांच में सामाजिक बहिष्कार के आरोप कितने सही साबित होते हैं.