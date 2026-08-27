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प्राकृतिक आपदाओं की चिंता हुई दूर, फसल नुकसान पर सरकार देगी मुआवजा, बीमा को लेकर दिखा किसानों का भारी उत्साह

केंद्र की 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है. इसी कड़ी में इस साल छत्तीसगढ़ के छमतरी के किसानों ने 84,277.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल का फसल बीमा कराया है.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 27, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:33 PM IST
प्राकृतिक आपदाओं की चिंता हुई दूर, फसल नुकसान पर सरकार देगी मुआवजा, बीमा को लेकर दिखा किसानों का भारी उत्साह

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