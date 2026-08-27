/प्राकृतिक आपदाओं की चिंता हुई दूर, फसल नुकसान पर सरकार देगी मुआवजा, बीमा को लेकर दिखा किसानों का भारी उत्साह

धमतरी जिले में इस साल फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या ने पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस सीजन में जिले के लगभग 81,000 किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया है, जिसके तहत 84,277.75 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को कवर किया गया है. पिछले साल के मुकाबले इस बार बीमा कराने वाले किसानों की संख्या में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी (लगभग 9,300 अधिक किसान) दर्ज की गई है.