/NH-30 पर ट्रेलर ने मुंबई की बाइक राइडर को रौंदा, हादसे में रिद्धि ठक्कर की मौत, बस्तर के सफर पर निकला था 23 राइडर्स का ग्रुप

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धमतरी जिले में बाइक राइडिंग के दौरान हुए सड़क हादसे में मुंबई की 24 वर्षीय रिद्धि ठक्कर की मौत हो गई. हादसा मरकाटोला घाटी के पास हुआ, जहां एक ट्रेलर की चपेट में आने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. गंभीर हालत में रिद्धि ठक्कर को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया.
जानकारी के अनुसार, लगभग 23 राइडर्स का एक ग्रुप मुंबई से बाइक पर बस्तर के लिए निकला था. कांदिवली वेस्ट की रहने वाली रिद्धि ठक्कर भी इस ग्रुप का हिस्सा थीं. बताया जा रहा है कि ग्रुप के ज्यादातर सदस्य आगे निकल गए थे, जबकि रिद्धि कुछ साथियों के साथ पीछे चल रही थीं. नेशनल हाईवे-30 पर मरकाटोला घाट के पास, एक ट्रेलर उनकी मोटरसाइकिल (नंबर MH 12 SP 0835 था) से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि रिद्धि सड़क पर गिर गईं और उन्हें गंभीर चोटें आईं.
रिद्धि को श्रीराम अस्पताल किया गया था रेफर
हादसे के बाद, रिद्धि के साथियों और आस-पास मौजूद लोगों ने तुरंत उसकी मदद की. डायल-112 सेवा की मदद से उसे चरमा हेल्थ सेंटर ले जाया गया. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे धमतरी के श्रीराम अस्पताल रेफर कर दिया. धमतरी पहुंचने पर डॉक्टरों ने रिद्धि की जांच की, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.
ट्रेलर ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस
हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर लेकर मौके से भाग गया. सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस फरार ट्रेलर ड्राइवर की तलाश कर रही है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिद्धि के परिवार को हादसे की जानकारी दे दी गई है. पुलिस घटना के संबंध में आगे की कार्रवाई कर रही है.
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