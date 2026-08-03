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पटवारियों का हल्ला बोल, पदोन्नति-वेतन को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, नामांतरण और प्रमाण-पत्रों से जुड़े काम ठप्प

छत्तीसगढ़ में पदोन्नति और वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर पटवारी एक दिवसीय हड़ताल पर हैं. प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन किया जा रहै है. धमतरी और बलौदाबाजार में भी पटवारियों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगें पूरी करने की मांग उठाई

Written BySubhash SahebEdited ByPooja
Published: Aug 03, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:08 PM IST
पटवारियों का हल्ला बोल, पदोन्नति-वेतन को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, नामांतरण और प्रमाण-पत्रों से जुड़े काम ठप्प

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Subhash Saheb

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सुभाष साहब धमतरी से रिपोर्टर हैं.

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