/पटवारियों का हल्ला बोल, पदोन्नति-वेतन को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, नामांतरण और प्रमाण-पत्रों से जुड़े काम ठप्प

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धमतरी जिले में सोमवार को राजस्व विभाग का कामकाज प्रभावित रहा. अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों के राजस्व पटवारियों ने एक दिवसीय हल्ला बोल धरना-प्रदर्शन किया. हड़ताल के चलते नामांतरण, सीमांकन, आय, जाति और निवास प्रमाण-पत्र सहित राजस्व से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित रहे. जिससे आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा.
राजस्व पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष वासुदेव भोई का कहना है वर्षों से पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ सेवा देने के बावजूद उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है. इसके साथ ही समय पर वेतन का भुगतान नहीं होने से भी पटवारियों में लगातार नाराजगी बनी हुई है. इन्हीं मांगों को लेकर संघ ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द समाधान की मांग उठाई. संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी कि है कि यदि उनकी जायज मांगों पर फौरन सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाया जाएगा. ऐसी स्थिति में राजस्व कार्य पूरी तरह प्रभावित होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी.
बलौदाबाजार में पटवारी भी पटवारियों का प्रदर्शन
वहीं, बलौदाबाजार में पटवारी भी विरोध-प्रदर्शन और धरना दे रहे हैं. छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले वे बलौदाबाजार जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांगों में राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार के पदों पर प्रमोशन, इन पदों में से 50 प्रतिशत पद परीक्षा के जरिए प्रमोशन के लिए आरक्षित करना और वेतन विसंगतियों को ठीक करना शामिल है. पटवारी एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि राज्य में रेवेन्यू इंस्पेक्टरों की भारी कमी है. हमारी मांग है कि सीनियरिटी और विभागीय परीक्षाओं के आधार पर हमें प्राथमिकता दी जाए. पिछले तेरह सालों से खासकर 2013 से कोई प्रमोशन नहीं हुआ है. इसके अलावा वेतन में भी विसंगतियां हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है.
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