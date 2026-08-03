/पटवारियों का हल्ला बोल, पदोन्नति-वेतन को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, नामांतरण और प्रमाण-पत्रों से जुड़े काम ठप्प

बलौदाबाजार में पटवारी भी पटवारियों का प्रदर्शन

वहीं, बलौदाबाजार में पटवारी भी विरोध-प्रदर्शन और धरना दे रहे हैं. छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले वे बलौदाबाजार जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांगों में राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार के पदों पर प्रमोशन, इन पदों में से 50 प्रतिशत पद परीक्षा के जरिए प्रमोशन के लिए आरक्षित करना और वेतन विसंगतियों को ठीक करना शामिल है. पटवारी एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि राज्य में रेवेन्यू इंस्पेक्टरों की भारी कमी है. हमारी मांग है कि सीनियरिटी और विभागीय परीक्षाओं के आधार पर हमें प्राथमिकता दी जाए. पिछले तेरह सालों से खासकर 2013 से कोई प्रमोशन नहीं हुआ है. इसके अलावा वेतन में भी विसंगतियां हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है.