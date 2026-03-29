'भटके लोगों की कराएंगे घर वापसी...', दहाड़ मारकर बोले पं. धीरेंद्र शास्त्री, कहा- हालेलुया वालों की ठठरी मारी जाएगी

Dhirendra Shastri Conversion Statement: छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को लेकर माहौल गरमाया हुआ है. मसीही समाज इस कानून का विरोध कर रहा है और अलग-अलग तरीकों से अपनी नाराजगी जता रहा है. इसी बीच कोरबा में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने धर्मांतरण के मुद्दे पर तीखा बयान दिया. उनके बयान के बाद इस मुद्दे को लेकर चर्चा और तेज हो गई है.

दरअसल, कोरबा के ढपढप गांव में पांच दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन किया गया है, जहां पहले ही दिन भारी भीड़ देखने को मिली. श्रद्धालु दूर-दूर से कथा सुनने पहुंचे थे. इसी दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपने संबोधन में कहा, 'हालेलुया वालों की मारी जाएगी ठठरी' और आगे कहा कि 'भटके हुए लोगों की कराएंगे घर वापसी.' उनके इस बयान के बाद मौजूद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला.

धीरेंद्र शास्त्री की लोगों से अपील

वहीं उन्होंने कहा, 'अब नहीं चलेगा धर्मान्तरण का खेल' और आसपास के इलाकों के लोगों से अपील की कि जो लोग अपने धर्म में वापस आना चाहते हैं, उनके लिए यह सही समय है. उन्होंने कोरबा, रायगढ़, जशपुर और बिलासपुर के लोगों का जिक्र करते हुए घर वापसी की बात दोहराई. उनके इन बयानों के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियों के साथ समर्थन भी जताया, जिससे माहौल और भी जोशीला हो गया.

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कोरबा की बताई अहमियत

उन्होंने आगे कहा कि अगर कोरबा का कोयला बंद हो जाए तो मध्य प्रदेश में अंधेरा छा जाएगा. साथ ही भावुक होते हुए बोले, मैं छत्तीसगढ़ का भांजा हूं और माता कौशल्या की धरती को प्रणाम किया. उनके इस अंदाज ने लोगों के बीच अलग ही जुड़ाव पैदा किया और कार्यक्रम में धार्मिक के साथ-साथ भावनात्मक माहौल भी देखने को मिला.

रिपोर्टः नीलम दास, कोरबा

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