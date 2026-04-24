Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3191536
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

तुम मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हो...और ठग लिए 37 लाख, डिजिटल अरेस्ट का खौफनाक खेल, राजस्थान तक फैला था जाल

Crime News chhattisgarh: रायगढ़ साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट की आड़ में चल रहे एक बड़े धोखाधड़ी के रैकेट का पर्दाफाश किया है. इस मामले में पांच अंतर्राज्यीय आरोपियों को राजस्थान के भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर रायगढ़ लाया गया.

 

 

Written By  SHRIPAL YADAV|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 24, 2026, 08:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तुम मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हो...और ठग लिए 37 लाख, डिजिटल अरेस्ट का खौफनाक खेल, राजस्थान तक फैला था जाल

Crime News chhattisgarh: रायगढ़ साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही बड़ी साइबर ठगी का खुलासा किया है. पुलिस ने राजस्थान के भीलवाड़ा से महिला समेत 5 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर रायगढ़ लाई है. आरोपियों ने रायगढ़ के एक सेवानिवृत्त विद्युत विभाग अधिकारी को निशाना बनाकर करीब 36.97 लाख रुपये की ठगी की थी.

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने खुद को टेलीकॉम विभाग, पुलिस और CBI अधिकारी बताकर पीड़ित को फोन और वीडियो कॉल किया. इसके बाद उसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने और “डिजिटल अरेस्ट” करने का डर दिखाया गया. लगातार दबाव और धमकी के चलते पीड़ित से 30 जनवरी से 11 फरवरी 2026 के बीच अलग-अलग बैंक खातों में कुल 36,97,117 रुपये ट्रांसफर करा लिए गए. पीड़ित की शिकायत पर रायगढ़ साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू की. बैंक ट्रांजेक्शन और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पैसों का ट्रेल राजस्थान के भीलवाड़ा तक पहुंचा, जिसके बाद विशेष टीम गठित कर वहां दबिश दी गई. कार्रवाई के दौरान बंधन बैंक का कर्मचारी राहुल व्यास इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड निकला, जिसने अपने अन्य साथियों रविराज सिंह, आरती राजपूत, संजय मीणा और गौरव व्यास के साथ मिलकर संगठित तरीके से ठगी का नेटवर्क खड़ा किया था.

पुलिस ने की अपील 
जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह के सदस्य फर्जी IPS, CBI और टेलीकॉम अधिकारी बनकर लोगों को वीडियो कॉल के जरिए “डिजिटल अरेस्ट” का डर दिखाते थे और बैंक खातों की जानकारी लेकर रकम ट्रांसफर कराते थे. ठगी की रकम को गैंग के सदस्यों के बीच प्रतिशत के आधार पर बांटा जाता था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल और 1 लैपटॉप जब्त किया है, जिनमें कई अहम डिजिटल सबूत मिले हैं. साथ ही आरोपियों के बैंक खातों की जांच में लाखों रुपये के लेन-देन का खुलासा हुआ है. पुलिस ने खातों को सीज कर लिया है. पूछताछ में यह भी सामने आया है कि यह गिरोह देशभर में करीब 1 करोड़ 40 लाख 77 हजार रुपये की साइबर ठगी में शामिल रहा है. एसएसपी शशि मोहन सिंह ने अपील   किया है “डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती. कोई भी पुलिस या जांच एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर पैसे ट्रांसफर नहीं कराती. ऐसे कॉल आने पर घबराएं नहीं और तुरंत 1930 पर शिकायत करें.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर में ही बना दी 'जेल', ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट का सबसे बड़ा कांड

 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

 

TAGS

digital arrest fraud case

Trending news

satna news
कुपोषण से मौत मामले पर राज्यसभा सांसद ने सरकार का किया बचाव, कांग्रेस पर साधा निशाना
elderly man forced to drink urine
बेटे ने की लव मैरिज, तो बुजुर्ग पिता को दी सजा, मारपीट कर पिलाई पेशाब...
gwalior crime news
इंजीनियर के घर में ही बना दी जेल, ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट का सबसे बड़ा कांड
mp train news
अयोध्या से मुंबई...बनारस से पुणे, पीएम मोदी देंगे एमपी को दो नई ट्रेनों की सौगात
bhind news
भिंड कलेक्ट्रेट से चल रहा था मौत का बाजार, 3 लाख में बिक रहे थे फर्जी हथियार लाइसेंस
khandwa news
सावधान! कहीं आप भी तो नहीं खा रहे जहरीला घी, खंडवा में कसाई के बाड़े से चर्बी बरामद
indore crime news
शादी से वापसी... फिर बीच सड़क पर जो हुआ, उसने पुलिस के भी उड़ा दिए होश; जानें मामला
mandsaur ujjain insurance scam
मृतकों के नाम पर कर डाला 8 करोड़ का खेल, उज्जैन-मंदसौर में बड़े स्कैम का खुलासा...
Mohan Yadav
पन्ना की बेटी 500 में 499 अंक लाकर बनी स्टेट टॉपर, CM ने ₹1 लाख देकर किया सम्मानित
crime news
मां से मिलता था युवक, बेटों को नहीं आया रास; रची खौफनाक साजिश और उतारा मौत के घाट