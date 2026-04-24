तुम मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हो...और ठग लिए 37 लाख, डिजिटल अरेस्ट का खौफनाक खेल, राजस्थान तक फैला था जाल

Crime News chhattisgarh: रायगढ़ साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही बड़ी साइबर ठगी का खुलासा किया है. पुलिस ने राजस्थान के भीलवाड़ा से महिला समेत 5 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर रायगढ़ लाई है. आरोपियों ने रायगढ़ के एक सेवानिवृत्त विद्युत विभाग अधिकारी को निशाना बनाकर करीब 36.97 लाख रुपये की ठगी की थी.

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने खुद को टेलीकॉम विभाग, पुलिस और CBI अधिकारी बताकर पीड़ित को फोन और वीडियो कॉल किया. इसके बाद उसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने और “डिजिटल अरेस्ट” करने का डर दिखाया गया. लगातार दबाव और धमकी के चलते पीड़ित से 30 जनवरी से 11 फरवरी 2026 के बीच अलग-अलग बैंक खातों में कुल 36,97,117 रुपये ट्रांसफर करा लिए गए. पीड़ित की शिकायत पर रायगढ़ साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू की. बैंक ट्रांजेक्शन और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पैसों का ट्रेल राजस्थान के भीलवाड़ा तक पहुंचा, जिसके बाद विशेष टीम गठित कर वहां दबिश दी गई. कार्रवाई के दौरान बंधन बैंक का कर्मचारी राहुल व्यास इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड निकला, जिसने अपने अन्य साथियों रविराज सिंह, आरती राजपूत, संजय मीणा और गौरव व्यास के साथ मिलकर संगठित तरीके से ठगी का नेटवर्क खड़ा किया था.

पुलिस ने की अपील

जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह के सदस्य फर्जी IPS, CBI और टेलीकॉम अधिकारी बनकर लोगों को वीडियो कॉल के जरिए “डिजिटल अरेस्ट” का डर दिखाते थे और बैंक खातों की जानकारी लेकर रकम ट्रांसफर कराते थे. ठगी की रकम को गैंग के सदस्यों के बीच प्रतिशत के आधार पर बांटा जाता था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल और 1 लैपटॉप जब्त किया है, जिनमें कई अहम डिजिटल सबूत मिले हैं. साथ ही आरोपियों के बैंक खातों की जांच में लाखों रुपये के लेन-देन का खुलासा हुआ है. पुलिस ने खातों को सीज कर लिया है. पूछताछ में यह भी सामने आया है कि यह गिरोह देशभर में करीब 1 करोड़ 40 लाख 77 हजार रुपये की साइबर ठगी में शामिल रहा है. एसएसपी शशि मोहन सिंह ने अपील किया है “डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती. कोई भी पुलिस या जांच एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर पैसे ट्रांसफर नहीं कराती. ऐसे कॉल आने पर घबराएं नहीं और तुरंत 1930 पर शिकायत करें.

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