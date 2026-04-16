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कभी बंदूक की गोलियों से दहल उठता था इलाका, वहां अब मोबाइल की घंटी ने बदला माहौल

Bastar News: छत्तीसगढ़ का बस्तर अब बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है. यहां पर धीरे-धीरे बस्तर इलाके में मोबाइल कनेक्टिविटी का दायरा पिछले कुछ सालों में बढ़ा है. मिली जानकारी के मुताबिक, दो साल के अंदर लगभग 3 हजार से ज्यादा मोबाइल टावर लगाए गए हैं.

Written By  ANOOP AWASTHI|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 16, 2026, 05:57 PM IST
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Bastar Mobile Tower News
Bastar Mobile Tower News

Bastar Mobile Tower News: छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा माओवाद से प्रभावित, बस्तर जिला रहा है. यह प्रदेश का सबसे बड़ा इलाका लंबे समय तक मुख्य धारा से कटा हुआ था, लेकिन अब धीरे-धीरे बस्तर की तस्वीर बदलने लगी है. कभी माओवाद प्रभावित इलाकों में बंदूक से निकली बुलेट की आवाज गूंजती थी, उन इलाकों में अब मोबाइल की घंटी बजने लगी है. बता दें कि बस्तर जिले के दूरस्थ इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी का दायरा पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है. पिछले दो साल में रिकॉर्ड तोड़ 3 हजार से ज्यादा मोबाइल टावर लगाए गए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा अकेले जियो कंपनी के 2 हजार टावर हैं, जबकि बीएसएनएल के 477, एयरटेल के करीब 175 और वीआई के 200 से ज्यादा टावर स्थापित किए गए हैं. मोबाइल कनेक्टिविटी ने बस्तर के आम आदिवासी को सीधे प्रभावित किया है. अब दूर के इलाकों में रहने वाले आदिवासी भी मोबाइल का उपयोग करने लगे हैं.

'बस्तर में सकारात्मक बदलाव हो रहा है'
वहीं बस्तर IG सुंदरराज पी ने बताया कि मोबाइल कनेक्टिविटी बस्तर में सकारात्मक बदलाव ला रही है. पढ़ाई से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी का फायदा छात्र एवं अन्य लोग उठा पा रहे हैं. वहीं बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान भी नक्सलियों की सटीक लोकेशन और गतिविधियों के आधार पर सुरक्षाबलों ने कई सफल ऑपरेशन पूरे किए. वर्तमान में 401 और नए टावर बस्तर में स्थापित करने का प्रस्ताव है.

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'डिजिटल कनेक्टिविटी से काफी अवसर'
उन्होंने आगे कहा कि बस्तर में इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी महत्वपूर्ण है, हमारी प्राथमिकता भी है. क्षेत्र की जनता को बाहर की दुनिया तक संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया की गई, जिसका काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है. उन्होंने आगे कहा कि इस कार्य के लिए काफी बड़ी संख्या में अंदरूनी इलाकों में 4G मोबाइल नेटवर्क स्थापित किए गए. विगत समय में देखा जाएगा, तो लगभग दो-तीन हजार की संख्या में टावरों का स्थापना की गई, जिसके माध्यम से क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और स्टडीज के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से काफी अवसर प्राप्त हुए हैं. आगे भी आवश्यकता अनुसार और मोबाइल टावर क्षेत्र में स्थापित करने का कार्य शासन की ओर से किया जा रहा है.

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