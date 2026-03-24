Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3152090
Chhattisgarhछत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से दिल्ली के लिए चलेगी डायरेक्ट फ्लाइट, जानिए कितना होगा किराया

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से दिल्ली के लिए चलेगी डायरेक्ट फ्लाइट, जानिए कितना होगा किराया

Ambikapur to Delhi Flight: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से दिल्ली के लिए अब सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है. जिससे यहां के लोगों को दिल्ली जाने में आसानी होगी. यह विमान 72 सीटें होगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 24, 2026, 01:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंबिकापुर से दिल्ली के लिए चलेगी सीधी फ्लाइट
अंबिकापुर से दिल्ली के लिए चलेगी सीधी फ्लाइट

Delhi to Ambikapur Flight: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के लोगों के लिए अच्छी खबर है. क्योंकि अब यहां से दिल्ली जाना आसान हो जाएगा. अंबिकापुर से दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट सेवा 30 मार्च से शुरू हो रही है. हालांकि यह फ्लाइट हफ्ते में केवल 2 दिन सोमवार और बुधवार को चलेगी. जो अंबिकापुर से बिलासपुर होते हुए दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी. एलायंस एयर मां महामाया की तरफ से अंबिकापुर दिल्ली फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है. इसकी बुकिंग भी एयरलाइंस की तरफ से शुरू हो गई है. जिसके लिए शेड्यूल भी जारी हो गया है. 

30 मार्च से होगी शुरुआत 

दिल्ली अंबिकापुर के बीच सीधी फ्लाइट सेवा 30 मार्च से शुरू होगी. यह फ्लाइट अंबिकापुर के एयरपोर्ट से दोपहर में 12 बजे चलेगी और बिलासपुर होते हुए 2 बजकर 30 मिनट पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएगी. यह विमान 72 सीटर होगा, जिसका संचालन एटीआर की तरफ से किया जाएगा. अंबिकापुर से सोमवार और बुधवार को यह फ्लाइट मिलेगी. जबकि बिलासपुर से शुक्रवार के दिन भी फ्लाइट का संचालन किया जाएगा. अब इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. ऐसे में यात्रियों को दिल्ली जाने के लिए अब आसानी होगी. क्योंकि अब तक अंबिकापुर से सीधी फ्लाइट सेवा नहीं थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

फ्लाइट का किराया 

दिल्ली से अंबिकापुर के बीच चलने वाली फ्लाइट का किराया 6000 रुपए तक हो सकता है. जबकि बाकि किराया कैबिन के हिसाब से होगा. क्योंकि अभी तक आधिकारिक किराया जारी नहीं किया गया है. लेकिन, जल्द ही इसका ऑफिशियल किराया भी जारी होगा. क्योंकि वेबसाइट पर फ्लाइट सर्च होने लगी है. क्योंकि दिल्ली से बिलासपुर का किराया 4000 तक बेस फेयर होता है. ऐसे में अंबिकापुर से दिल्ली का बेस फेयर 6000 रुपए के पास ही होगा. हालांकि बुकिंग के नियमों के हिसाब से किराया ऊपर नीचे हो सकता है. जो जल्द ही आधिकारिक तौर पर तय किया जाएगा. 

अभी तक अंबिकापुर के लोगों को दिल्ली जाने के लिए ट्रेन रूट का ही सहारा था, क्योंकि सीधी फ्लाइट सेवा नहीं थी. पहले बिलासपुर जाना होता था और वहां से फ्लाइट पकड़नी होती थी. लेकिन अब अंबिकापुर से दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है. जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी फायदा होगा. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड का हिंदी पेपर रद्द, अब 10 अप्रैल को होगी दोबारा परीक्षा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

ambikapur to delhi flightdelhi to ambikapur flight

Trending news

gwalior news
साइबर ठगी का ऐसा तरीका...रात में फोन बंद, सुबह खाते से लाखों रुपये गायब
mp news
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: चुनावी ड्यूटी पर जाएंगे 27 IAS अधिकारी
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा आंदोलन, दतिया दौरे पर CM, पढ़ें 24 मार्च की खबरें
ashoknagar news
महा आर्यमन सिंधिया ने शादी पर दिया इशारों-इशारों में जवाब, बोले- काम चल रहा है
International Chess Tournament
उज्जैन में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट संपन्न, जानें विजेताओं के नाम
Narmadapuram news
नर्मदापुरम में महाघोटाला! सरकारी गोदम से 800 क्विंटल गेहूं गायब...
rajgarh news
राजगढ़ में भीषण हादसा, 1 भैंस को बचाने के चक्कर में 14 लोग हुए घायल; अस्पताल रेफर
mp train news
पीथमपुर से धार तक दौड़ा पहला रेल इंजन, आजादी के बाद पहली बार ट्रायल
MP OBC Reservation Case
MP OBC Reservation Case: 27% आरक्षण मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला...
khandwa news
खंडवा का गुरुवा समाज मिटा रहा अमीर-गरीब का भेद, जूठी पत्तल उठाने की लग रही बोली