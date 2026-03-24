छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से दिल्ली के लिए चलेगी डायरेक्ट फ्लाइट, जानिए कितना होगा किराया

Delhi to Ambikapur Flight: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के लोगों के लिए अच्छी खबर है. क्योंकि अब यहां से दिल्ली जाना आसान हो जाएगा. अंबिकापुर से दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट सेवा 30 मार्च से शुरू हो रही है. हालांकि यह फ्लाइट हफ्ते में केवल 2 दिन सोमवार और बुधवार को चलेगी. जो अंबिकापुर से बिलासपुर होते हुए दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी. एलायंस एयर मां महामाया की तरफ से अंबिकापुर दिल्ली फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है. इसकी बुकिंग भी एयरलाइंस की तरफ से शुरू हो गई है. जिसके लिए शेड्यूल भी जारी हो गया है.

30 मार्च से होगी शुरुआत

दिल्ली अंबिकापुर के बीच सीधी फ्लाइट सेवा 30 मार्च से शुरू होगी. यह फ्लाइट अंबिकापुर के एयरपोर्ट से दोपहर में 12 बजे चलेगी और बिलासपुर होते हुए 2 बजकर 30 मिनट पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएगी. यह विमान 72 सीटर होगा, जिसका संचालन एटीआर की तरफ से किया जाएगा. अंबिकापुर से सोमवार और बुधवार को यह फ्लाइट मिलेगी. जबकि बिलासपुर से शुक्रवार के दिन भी फ्लाइट का संचालन किया जाएगा. अब इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. ऐसे में यात्रियों को दिल्ली जाने के लिए अब आसानी होगी. क्योंकि अब तक अंबिकापुर से सीधी फ्लाइट सेवा नहीं थी.

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फ्लाइट का किराया

दिल्ली से अंबिकापुर के बीच चलने वाली फ्लाइट का किराया 6000 रुपए तक हो सकता है. जबकि बाकि किराया कैबिन के हिसाब से होगा. क्योंकि अभी तक आधिकारिक किराया जारी नहीं किया गया है. लेकिन, जल्द ही इसका ऑफिशियल किराया भी जारी होगा. क्योंकि वेबसाइट पर फ्लाइट सर्च होने लगी है. क्योंकि दिल्ली से बिलासपुर का किराया 4000 तक बेस फेयर होता है. ऐसे में अंबिकापुर से दिल्ली का बेस फेयर 6000 रुपए के पास ही होगा. हालांकि बुकिंग के नियमों के हिसाब से किराया ऊपर नीचे हो सकता है. जो जल्द ही आधिकारिक तौर पर तय किया जाएगा.

अभी तक अंबिकापुर के लोगों को दिल्ली जाने के लिए ट्रेन रूट का ही सहारा था, क्योंकि सीधी फ्लाइट सेवा नहीं थी. पहले बिलासपुर जाना होता था और वहां से फ्लाइट पकड़नी होती थी. लेकिन अब अंबिकापुर से दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है. जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी फायदा होगा.

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