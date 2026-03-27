कानून से मत खेलना, वरना मैच ही नहीं... पुलिस ने क्रिकेट की भाषा में सट्टेबाजों को दी सख्त चेतावनी

IPL Match in Raipur: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल (IPL) शुरू होने से पहले रायपुर पुलिस ने सट्टेबाजों को सख्त चेतावनी देते हुए खास संदेश दिया है और क्रिकेट की भाषा में समझाया है. बता दें रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 2 मैच खेले जाने है और इससे पहले पुलिस ने सट्टेबाजों को कड़ी चेतावनी दी है.
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Raipur Police Warning on Cricket Betting: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल (IPL) शुरू होने से पहले ही सट्टेबाजों का गैंग एक्टिव हो गया है और उनके नेटवर्क ने गतिविधियां तेज कर दी है. लेकिन, इस बीच रायपुर पुलिस भी एक्टिव हो गई है और सट्टेबाजी को लेकर विशेष अभियान चलाया है. इसके साथ ही रायपुर पुलिस ने IPL शुरू होने से पहले सट्टेबाजों को सख्त चेतावनी देते हुए खास संदेश दिया है और क्रिकेट की भाषा में समझाया है. बता दें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 2 मैच खेले जाने है और इससे पहले पुलिस ने सट्टेबाजों से दूर रहने की सलाह दी है.
रायपुर पुलिस ने सट्टेबाजों को सख्त चेतावनी देते हुए IPL शुरू होने से पहले खास संदेश जारी किया है और कहा है, 'कानून के साथ मत खेलना, वरना मैच ही नहीं, जेल भी देखनी पड़ेगी.' पुलिस ने क्रिकेट की भाषा में सटोरियों को समझाया है और कहा है कि बेटिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय है, क्योंकि कानून की टीम 'चेज' करने में माहिर है. पुलिस ने फर्जी सट्टा आईडी देने वालों से दूरी बनाने की अपील की है और कहा है कि सट्टेबाजी छोड़िए, वरना सीधा जेल का रास्ता दिखेगा. रायपुर पुलिस ने साफ संदेश देते हुए कहा है कि नहीं माने तो 'पार्टनरशिप' नहीं टिकेगी.
IPL शुरू होने से पहले "सट्टा प्रेमियों" के लिए हमारा विशेष संदेश
बाकी..आप तो खुद ही समझदार हो...अपने 'टीम के प्लेयर्स' को भी हमारा मैसेज दे दीजिएगा...#IPL2026 #IPL #PoliceCommissionerateRaipur #Raipur #Chhattisgarh #RaipurPolice pic.twitter.com/yoLZR7IhDj
— Police Commissionerate Raipur (@CPRaipurPolice) March 27, 2026
छत्तीसगढ़ में सट्टा माफिया एक्टिव
बता दें कि आईपीएल शुरू होने से पहले राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में सट्टेबाज एक्टिव हो गए हैं और क्रिकेट सट्टेबाजी का अवैध कारोबार तेजी से फैलता जा रहा है. पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर एक्शन करती है और समय-समय पर कार्रवाई करते गुए सट्टेबाजों को गिरफ्तार करती है, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद ये फिर गैंग बनाकर एक्टिव हो जाते हैं. सट्टेबाजी का कारोबार अब केवल पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप्स के जरिए भी संचालित किया जा रहा है, जिससे इनको पकड़ा बड़ा चैलेंज है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सट्टेबाजों के तार दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों के अलावा दुबई तक जुड़े हुए हैं.
रायपुर में खेले जाएंगे आईपीएल के 2 मैच
बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल (IPL) की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है और लीग स्टेज के 2 मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. रायपुर में पहला मैच 10 मई (रविवार) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 13 मई (बुधवार) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा. रायपुर के क्रिकेट फैंस को अपने होम ग्राउंड पर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज प्लेयर्स को खेलते हुए लाइव देखने का इंतजार है.