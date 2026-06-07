राज्य चुनें
LPG Price Hike CG: छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका लगा है. घरेलू रसोई गैस (LPG) सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है. नई दरें 7 जून से लागू हो गई हैं. जिसके बाद छत्तीसगढ़ में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए के पार पहुंच गई है. पिछले तीन महीनों में यह दूसरी बार है जब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं.
गैस कंपनियों द्वारा 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है. कीमतें बढ़ने से आम लोगों को महंगे पेट्रोल-डीजल के बाद एक और झटका लगा है. पश्चिम एशिया संकट (West Asia Crisis) के बाद से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में यह दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है. गैस कंपनियों ने तीन महीने पहले 7 मार्च को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ाई थी. इस तरह इस साल में अब तक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कुल 89 की बढ़ोतरी हुई है.
29 रुपए की हुई बढ़ोतरी
कीमत में बढ़ोतरी के बाद छत्तीसगढ़ में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलिंडर की कीमत अब 984 रुपये से बढ़कर 1030 रुपये हो गई है. गैस कंपनियों का कहना है कि गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी जरूरी थी. ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG की कीमतें बढ़ गई हैं, जबकि घरेलू बाजार में इसे कम कीमत पर बेचा जा रहा है. यही वजह है कि, सरकारी तेल कंपनियों को सब्सिडी वाली घरेलू LPG की बिक्री पर भारी और लगातार नुकसान हो रहा है.
सवाल जवाब से समझे कितनी और क्यों हुई बढ़ोतरी
सवाल: घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कितनी बढ़ोतरी हुई है?
जवाब: घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 29 रुपए बढ़ाई गई है.
सवाल: हाल ही में कीमत कितनी बार बढ़ाई गई है?
जवाब: पिछले तीन महीनों में मार्च से अब तक घरेलू LPG की कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है.
सवाल: LPG की कीमतों में बढ़ोतरी का क्या कारण है?
जवाब: ग्लोबल एनर्जी की कीमतों में बढ़ोतरी और पश्चिम एशिया में तनाव के कारण तेल कंपनियों पर लागत का दबाव है. जिसके कारण कीमतों में बढ़ोतरी की गई है.
सवाल: छत्तीसगढ़ में सबसे महंगा घरेलू LPG सिलेंडर कहां मिल रहा है?
जवाब: गुड रिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक, दुर्ग, जांजगीर और बेमेतरा जिले में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत सबसे ज्यादा हैं, यहां लगभग 1,030.50 रुपए है.
सवाल: छत्तीसगढ़ में सबसे सस्ता घरेलू LPG सिलेंडर कहां मिल रहा है?
जवाब: गुड रिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक बस्तर जिले में घरेलू LPG सिलेंडर सबसे सस्ता है. यहां 966.50 रुपए है, जिसे राज्य में सबसे कम माना जा रहा है.
सवाल: रायपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत क्या है?
जवाब: रायपुर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत लगभग 1,013 रुपए है.
सवाल: बिलासपुर में कीमतें क्या हैं?
जवाब: बिलासपुर में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत लगभग 10,30 रुपए है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट