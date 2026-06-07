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आम आदमी को महंगाई का झटका! घरेलू LPG सिलेंडर ₹29 महंगा, छत्तीसगढ़ में 1000 के पार पहुंची कीमत, चेक करें नए रेट

LPG Price Hike CG: घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है. नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं. जिसके बाद से छत्तीसगढ़ में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए के पार पहुंच गई है. पिछले तीन महीनों में यह दूसरी बार है जब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं.

Written ByPooja
Published: Jun 07, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:26 AM IST
आम आदमी को महंगाई का झटका! घरेलू LPG सिलेंडर ₹29 महंगा, छत्तीसगढ़ में 1000 के पार पहुंची कीमत, चेक करें नए रेट
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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